Krippenspiel und Musik: Reutlingen Kirchen an Weihnachten gut besucht

REUTLINGEN. Die Kirchen waren an Weihnachten gut besucht. In den Familiengottesdiensten an Heiligabend erinnerten Kinder mit Krippenspielen an die Weihnachtsgeschichte. Dabei reisten beispielsweise in der Jubilatekirche Orschel-Hagen 40 Krippenspiel-Kinder zum »Friede-Fürst« und bezogen die Gottesdienstgemeinde aktiv mit ein. In der Kreuzkirche wurde es tierisch-musikalisch, weil ein paar Schafe, ein Ochse und ein Esel den Weg zur Krippe im Stall von Bethlehem gesucht und gefunden haben. Damit kamen sie dem großen Rettungsplan Gottes auf die Spur.

Die Gottesdienste am Abend und am Weihnachtsfest waren geprägt von festlicher Musik und ermutigenden Worten in den Predigten, biblischen Lesungen und Gebeten. Dekan Marcus Keinath von der evangelischen Kirche Reutlingen griff ein Zitat der Philosophin Hanna Arendt, die im Dezember vor 50 Jahren verstorben ist, auf und sagte in der Marienkirche: »Jede Geburt ist ein Zeichen eines neuen Anfangs, ist ein Gottesgeschenk, ist ein Zeichen des Heils, inmitten einer oft so unheilvollen Welt. Aus dieser Nachricht von der Geburt des Christuskindes erwächst eine Kraft des Vertrauens und der Hoffnung, die unsere Gesellschaft so dringend braucht.« Prälat Markus Schoch betonte im Kantaten-Gottesdienst zum Christfest, dass Weihnachten zeige, wie menschenfreundlich Gott ist. Die Gemeinden im Evangelischen Kirchenbezirk Reutlingen kommen auch am ersten Sonntag nach Weihnachten in der Marienkirche zusammen. Der zentrale Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Die Predigt hält Pfarrer Heiko Zürn. (k)