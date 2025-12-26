Mit mehr als 180 km/h: Vier Autos liefern sich illegales Rennen durch Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mehrere junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren haben sich in der Nacht zum Freitag ein illegales Kraftfahrzeugrennen durch das Reutlinger Stadtgebiet und schließlich auf der Bundesstraße 28 geliefert. Das berichtet die Polizei. Einer Zivilstreife des Polizeirevier Reutlingen fielen gegen 00.50 Uhr insgesamt vier hochmotorisierte Pkw auf, die sich auf der Eberhardstraße und später in der Karlstraße immer wieder in Beschleunigungsrennen maßen. Während ihrer Fahrt in Richtung Efeu-Knoten wechselten sie mehrfach die Fahrspuren und überschritten teilweise deutlich die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Am Ortsausgang Reutlingen in Richtung Metzingen beschleunigten die vier Fahrzeuge erneut stark und setzten ihr Rennen auf der B 28 fort.

Ein Mercedes GLC bog schließlich in Richtung Scheibengipfeltunnel ab und konnte auch im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die anderen drei Pkw, ein Audi A5 Sportback, ein BMW M3 und ein Audi A4 setzten ihre Fahrt in Richtung Metzingen mit Geschwindigkeiten jenseits der 180 km/h, bei erlaubten 120 km/h fort. Alle drei Fahrzeuge konnten schließlich an einer Tankstelle im Metzinger Stadtgebiet einer Kontrolle unterzogen werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen, insbesondere zum flüchtigen schwarzen Mercedes GLC aufgenommen. (pol)