Gut versteckt: Das neue Fahrgastcenter in Reutlingen

Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht: Hier ist das neue bwegt-Fahrgastcenter übergangsweise untergebracht, bis der Reutlinger Hauptbahnhof saniert ist.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am 13. Dezember hatte das DB-Reisezentrum am Reutlinger Hauptbahnhof seinen letzten Verkaufstag. Zwei Tage später wurde aus diesem ein »bwegt-Fahrgastcenter« - allerdings 150 Meter entfernt in der neuen Postfiliale in der Bahnhofstraße 2, weil sich der Reutlinger Hauptbahnhof derzeit im Umbau befindet. Dort sitzen seitdem zwei freundliche Service-Mitarbeiter der Firma transdev direkt hinter dem Schaufenster und warten auf Bahnreisende, die Fragen zu Verbindungen haben oder Tickets kaufen wollen.

Denn: Viel los ist nicht in den Interims-Geschäftsräumen in dieser ersten Woche. Kaum ein Kunde verirrt sich hierher. Was sicher daran liegt, dass nur Insider wissen, wo sich das Center befindet - für alle anderen ist's eher eine Art Suchspiel. Das alte Reisezentrum der Deutschen Bahn liegt verlassen im Bahnhof - die Türen sind abgeschlossen, das Licht ist aus, neben der Tür stapeln sich Pakete, und ein alter Pappkarton, auf dem »GESCHLOSSEN!« steht, hängt windschief an der Scheibe, gehalten von nur einem Tesastreifen. Dass transdev den stationären Fahrkartenverkauf im Auftrag des Landes unter dem schönen neuen Namen »bwegt-Fahrgastcenter« an anderer Stelle weiterführt - kein Hinweis lässt sich darauf finden. Keine Adresse, keine Wegbeschreibung, nichts. Die Mitarbeiter im Fahrgastcenter dürfen nicht mit der Presse sprechen, wie sie bedauernd erklären, aber sie leiten die Anfrage des GEA zumindest schnell und zuverlässig weiter.

Die DB hat ihr Reisezentrum am 13. Dezember geschlossen. Leider gibt es keinerlei Hinweis, wo das neue bwegt-Fahrgastcenter zu finden ist. Foto: Anja Weiss Die DB hat ihr Reisezentrum am 13. Dezember geschlossen. Leider gibt es keinerlei Hinweis, wo das neue bwegt-Fahrgastcenter zu finden ist. Foto: Anja Weiss

Kurz darauf geht dann auch schon ein Anruf in der Lokalredaktion ein von Jana Bombarding, Projektmanagerin Vertrieb bei transdev. Sie sagt baldige Besserung zu, was die Auffindbarkeit des Fahrgastcenters angeht. »Das war der knappen Zeit geschuldet«, erklärt sie bedauernd. Seit dem Herbst hat transdev an 13 Standorten in Baden-Württemberg die Fahrgastcenter der DB übernommen, in einem Gebiet zwischen Nürtingen und Friedrichshafen. Ziel des ganzen Vorhabens ist es, den Fahrkartenverkauf im Land zu vereinfachen.

»Einheitliche Verkaufsstellen und Ticket-Automaten sorgen für Wiedererkennung«, schreibt das Landesverkehrsministerium in einer Pressemitteilung zu den neuen »bwegt-Fahrgastcentern«. Für Reisende werde dann schnell klar: Tickets für eine Fahrt mit einem bwegt-Zug kaufe ich im bwegt-Fahrgastcenter oder am bwegt-Automaten. »Damit wird der öffentliche Verkehr gerade für Gelegenheitskundinnen und -kunden noch einfacher«, erklärte Staatssekretärin Elke Zimmer bei der Eröffnung des ersten Centers in Ravensburg im November.

Rasche Übergangszeit

Der Wechsel in Reutlingen sollte dabei äußerst schnell über die Bühne gehen. Samstags sagte die DB adieu, montags war die Neueröffnung geplant. Da blieb dann wohl einiges auf der Strecke. Zum Vergleich: In Metzingen standen dafür sechs Wochen zur Verfügung. Nur in Tübingen ging's ähnlich hurtig, auch hier musste man wegen des Umbaus des Bahnhofs an einen Übergangsstandort.

Aber die gute Nachricht: Die provisorischen Verkaufsstellen sind bezogen, die Service-Mitarbeiter komplett mit der Technik ausgestattet und wenn dann auch noch für die Fahrgäste ersichtlich ist, wo man sie findet, kann es ja nur besser werden. Die Öffnungszeiten richten sich dabei nach denen der Postfiliale, die das Fahrgastcenter quasi als Untermieter aufgenommen hat. Von Montag bis Freitag hat man von 9.30 bis 18.30 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 18 Uhr.

Ist der Bahnhof in Reutlingen erst einmal umgebaut, kann auch das »bwegt-Fahrgastcenter« seine neuen Räumlichkeiten beziehen. Angeboten werden individuelle Beratungen in deutscher oder englischer Sprache, zudem kann man Tickets für den Nah- und Fernverkehr kaufen. Der Reutlinger Standort soll 60 bis 70 Stunden wöchentlich geöffnet sein, zudem verspricht das Land in der Pressemitteilung »attraktive Wartemöglichkeiten in bwegt-Lounges mit Sitzgruppen, kostenlosem WLAN, Lademöglichkeit, Trinkwasserspendern und kleinen Ablagemöglichkeiten«. Wann das sein soll? Die Bahn schätzt im Frühjahr. (GEA)