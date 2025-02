Imagekampagne der Stadt Reutlingen gewinnt Staatsanzeiger Award

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/STUTTGART. Reutlingen hat beim renommierten Staatsanzeiger Award den ersten Platz in der Kategorie Bürgerbeteiligung gewonnen. Mit ihrer unkonventionellen Kampagne »Reutlingen kannst du nicht mögen – nur lieben« setzte sich Reutlingen gegen 33 weitere Bewerbungen durch, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH (StaRT), Thomas Keck, zeigte sich bei der Verleihung in Stuttgart erfreut über die Auszeichnung: »Die Kampagne hat eindrucksvoll bewiesen, wie stark die Menschen mit Reutlingen verbunden sind. Es ist großartig zu sehen, wie viel Herzblut in unserer Stadt steckt. Dieser Preis gehört allen, die sich eingebracht haben. Mein besonderer Dank gilt dem Aufsichtsrat und vor allem auch dem Markenbeirat von StaRT, der eine zentrale Rolle bei der Umsetzung gespielt hat, sowie dem Gemeinderat für das Vertrauen in diese mutige und unkonventionelle Kampagne.«

Die aufmerksamkeitsstarke Kommunikationsmaßnahme der StaRT verfolgt das Ziel, die Stärken Reutlingens mehr in das Bewusstsein zu rücken - und das zuallererst bei der Reutlinger Bürgerschaft. Die einzigartige Aktion wurde von der Tübinger Agentur »Die Kavallerie« entwickelt und startete im Juni 2024 mit provokanten Anti-Reutlingen-Sprüchen auf Plakaten im gesamten Stadtgebiet, auf denen der Satz »Reutlingen kannst du nicht mögen« zu lesen war. Die irritierende Botschaft sorgte in der Stadt für rege Diskussionen und ein geteiltes Echo bei den Bürgern. Die Kampagne erregte zudem großes Aufsehen in ganz Deutschland. Bis die Stadtverwaltung nach rund einer Woche bei einem Presse-Event die Auflösung präsentierte: Ergänzt um den Zusatz »Nur lieben« wurde aus der vermeintlichen Kritik eine emotionale Liebeserklärung an die Stadt.

Parallel dazu ging die Website www.nurlieben.de online, auf der Bürger ihre persönlichen Geschichten, Erinnerungen und Lieblingsorte in Reutlingen teilen können. Hunderte beteiligten sich an der Aktion und machten sie zu einem erfolgreichen Beispiel für kreative Bürgerbeteiligung.

»Diese Kampagne war ein echtes Wagnis, aber genau das hat sie so erfolgreich gemacht«, erklärte die Geschäftsführerin der StaRT GmbH, Anna Bierig. »Wir haben bewusst mit negativen Vorurteilen gearbeitet, um eine lebendige Diskussion der Bürger über ihre eigene Stadt anzustoßen – und das hat hervorragend funktioniert. Am Ende hat sich der Mut gelohnt: Die Kampagne hat nicht nur einen Preis gewonnen, sondern vor allem die Bürger wieder die Liebe zur eigenen Stadt entdecken lassen.«