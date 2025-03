Earth Hour: Reutlingen und Tübingen schalten die Lichter aus

Die WWF Earth Hour setzt auf ein symbolisches Abschalten des Lichts für eine Stunde und damit verbundene Bilder. Für den Klimaschutz wird es weltweit etwas dunkler. Auch etliche Städte und Gemeinden in der Region machen in diesem Jahr erneut mit, darunter wohl auch Wannweil.

REUTLINGEN/TÜBINGEN. »Licht aus« heißt es bei der Earth Hour am Samstag, 22. März 2025. Nach großer Beteiligung in den vergangenen Jahren machen auch dieses Jahr wieder einige Städte und Gemeinden im Landkreis Reutlingen mit. Metzingen, Bad Urach, Münsingen, Pliezhausen, Stadt Reutlingen, Wannweil und Walddorfhäslach sind dabei. Dort, wo nicht ohnehin schon die Beleuchtung ausgeschaltet ist, werden weitere öffentliche Gebäude in Dunkelheit gehüllt oder die Straßenbeleuchtung abgeschaltet.

Mit der erneuten Teilnahme an der Earth Hour unterstreicht auch der Landkreis Reutlingen sein langjähriges Klimaschutz-Engagement und motiviert Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen. Giuliana Scott, die gerade ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr beim Klimaschutzmanagement des Landkreises macht, freut sich über die Aktion: »Die Earth Hour ist ein wertvolles Symbol, für unsere Erde und unsere Lebensgrundlagen einzustehen. Zusammen können wir den Wandel schaffen.«

Deshalb ruft der Landkreis alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich zu beteiligen: Jede und jeder kann am 22. März um 20:30 Uhr mit dem Lichtausschalten ein Zeichen setzen. Die Stunde Dunkelheit kann z.B. für ein »Candlelight Dinner« oder dazu genutzt werden, um einfach mal zur Ruhe zu kommen. In diesem Jahr wird nicht nur das Licht ausgeschalten, sondern auch gemeinsam gesungen – ganz nach dem Motto: Licht aus. Stimme an. Egal ob zu Hause mit der Familie, als Band im Proberaum oder als Chor, mit ihren Liedern zeigen Teilnehmende ihren Zusammenhalt für den Planeten Erde.

Tübingen macht ebenfalls mit

Auch die Universitätsstadt Tübingen beteiligt sich wieder bei der weltweiten Klimaschutzaktion und schaltet von 20.30 bis 21.30 Uhr die Beleuchtung an der Stiftskirche, am Hölderlinturm, am Rathaus, an der Neckarmauer sowie an den Gebäudefassaden und an den Weiden rund um die Neckarmauer aus.

Bei der Earth Hour des World Wide Fund For Nature (WWF) setzen mehr als 7.000 Städte in der ganzen Welt für 60 Minuten ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz, indem sie bekannte Sehenswürdigkeiten verdunkeln. Auch private Haushalte sind aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen. Ziel ist es, Menschen dazu zu motivieren, umweltfreundlicher und friedvoller zu leben und zu handeln. Viele Tipps zum Energie- und Geldsparen gibt die Internetseite der städtischen Klimaschutzkampagne »Tübingen macht blau«. (GEA)