Wie diese »Kippster« Reutlingen sauberer halten sollen

REUTLINGEN. Jährlich werden weltweit über 4,5 Billionen Zigarettenkippen achtlos weggeworfen. Diese enormen Mengen stellen ein massives Umweltproblem dar, da die Zigarettenreste Schadstoffe freisetzen und nur schwer biologisch abbaubar sind.

Sogenannte »Kippster« sollen deshalb ab sofort die Zahl der weggeworfenen Zigarettenstummel in Reutlingen reduzieren. Das Besondere: Durch den Einwurf von Zigarettenstummeln in einen von zwei separaten Sammelbehältern stimmen Raucher an jedem »Kippster« über eine Frage ab – zum Beispiel: »Fährst du lieber Bus oder Fahrrad?«. So sollen sie zur richtigen Entsorgung der Zigarettenreste motiviert werden.

Vier dieser Sammelboxen wurden nun durch die Technischen Betriebsdienste Reutlingen (TBR) an zentralen Orten in der Stadt angebracht und werden regelmäßig geleert: in der Wilhelmstraße vor der Müller Galerie, am Tübinger Tor neben dem Brunnen, an der Skateanlage im Bürgerpark und am Marktplatz in der Nähe des Kiosks.

Das Projekt wird vom Landkreis Reutlingen sowie der Jugendstiftung Baden-Württemberg gefördert und wurde vom Jugendgemeinderat gemeinsam mit den TBR, die die fachliche Beratung sowie technische Umsetzung übernommen haben, entwickelt. Die fachgerechte Entsorgung von Zigarettenkippen soll einen Beitrag zu Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Tierschutz leisten. Mit ihrem gemeinsamen, zukunftsorientierten Engagement haben sich Jugendgemeinderat und TBR zudem das Ziel gesetzt, das Umweltbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.

Geplant ist, in den kommenden Jahren an weiteren Standorten »Kippster« anzubringen. (pm)