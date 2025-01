Lotta Brockel aus Lichtenstein-Honau führt Besucher durch die Gedenkstätte Grafeneck bei Gomadingen. Ihr Engagement an dem Ort, wo die Nazis mit den ersten Euthanasiemorden an Behinderten begannen, gewinnt gerade besondere öffentliche Aufmerksamkeit. Warum es die 17-Jährige bis in die abendliche Tagesschau schaffte.

Lotta Brockel (Mitte) führt eine Besuchergruppe über das Gelände der Gedenkstätte Grafeneck. Foto: Tagesschau/ARD/Screenshot Lotta Brockel (Mitte) führt eine Besuchergruppe über das Gelände der Gedenkstätte Grafeneck. Foto: Tagesschau/ARD/Screenshot

