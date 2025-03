Unfall in Dapfen: Auto gerät in Gegenverkehr

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle auf der Straße.

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-DAPFEN. Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag in Gomadingen-Dapfen ereignet, berichtet die Polizei. Gegen 15.15 Uhr war eine 54 Jahre alte Frau mit einem Skoda auf der L249 (Lautertalstraße) unterwegs, als sie wohl aufgrund gesundheitlicher Probleme nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Dort kam es in der Folge zur Kollision mit dem entgegenkommenden Opel eines 83-Jährigen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Skoda-Lenkerin kam zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Beide Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 14.000 Euro summieren dürfte, waren nicht mehr fahrtauglich. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis ungefähr 16.30 Uhr nur halbseitig befahrbar. Der Verkehr wurde durch die Polizei geregelt. (pol)