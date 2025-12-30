Gomadinger Adventskalender: Jeden Tag ein Aquarell

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Winterlich kaltes Wetter hielt mehr als 300 Gäste und Gomadinger nicht davon ab, am Nachmittag des 24. Dezember auf den Rathausplatz zu kommen. Dort wurde zu den Klängen weihnachtlicher Musik das letzte Fenster des Adventskalenders geöffnet. Zum Vorschein kam »Die Anbetung«.

Das Adventskalender-Motto 2025 lautete »Geschichten aus aller Welt«. Vom 30. November bis zum Heiligen Abend wurde am späten Nachmittag jeweils ein neues Aquarell präsentiert. Heuer kamen Szenen aus bekannten Märchen und Kinderbüchern zum Vorschein. So zum Beispiel »Bambi«, »Ali Baba und die 40 Räuber«, »Olaf, der Schneemann«, »Alice im Wunderland«, »Mary Poppins« und »Der kleine Lord«.

An jedem Tag gab es eine Wetterregel mit auf den Nachhauseweg. Zudem wurden weihnachtliche Gedichte vorgetragen. Musikalisch untermalten zum Beispiel der Posaunenchor Gomadingen, die Musikanten aus dem »Usserdorf« und die Rentner des Bläserbezirks die Veranstaltung unter freiem Himmel. Zudem wirkten die Jugendkapelle und das Trompeten-Ensemble des Musikvereins Dapfen sowie die Jungen und Mädchen des Sternbergkindergartens und der Schule mit. Den Abschluss der 17. Auflage des Adventskalenders gestalteten die Lautertalmusikanten, geleitet von Theresa Munz.

Bürgermeister Klemens Betz dankte der ortsansässigen Künstlerin Heidemarie Wenzel-Schwarz und ihren Schülerinnen des Volkshochschul-Kurses, die die Aquarelle gemalt hatten. Im Einzelnen waren das Sonja Stooß, Rosemarie Werner, Marion Jäger, Renate Schiener, Solveig Lorenz sowie Pauline und Julia Schwarz. Ein Lob und eine kleine Aufmerksamkeit gab es auch für Peter Treß, der für den Stern von Bethlehem auf dem Rathausdach, den lebensgroßen Nikolaus aus Holz und die Aufbauten sowie die Technik verantwortlich war.

Auch dem Bürgermeister, der heuer zum letzten Mal durchs Programm führte, wurde gedankt. Sein Stellvertreter Michael Simmendinger und ein Bürger erinnerten daran, dass auf Betz’ Initiative hin der Adventskalender 2009 ins Leben gerufen worden war.

Die Kunstwerke hinter Glas sind noch bis zum Feiertag Heilige Drei Könige am 6. Januar in den Fenstern des Rathauses zu sehen. Nach Einbruch der Dunkelheit werden die Aquarelle, der Nikolaus und der Stern beleuchtet. Ein ganz besonderes Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte, betonte der Bürgermeister zum Abschluss. (lejo)