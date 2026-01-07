Rotorblätter für den Windpark Gomadingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Der Windpark Gomadingen erreicht die nächste Projektphase: Im Januar und Februar werden die großen Bauteile der fünf Windenergieanlagen angeliefert. Um die Einschränkungen für den Verkehr möglichst gering zu halten, organisiert Projektierer RES die Transporte überwiegend nachts.

»Jetzt wird das Windprojekt erstmals richtig sichtbar. Auch Ortsansässige sind fasziniert von der Anlieferung der beeindruckenden Rotorblätter«, berichtet Sven Teiwes, Projektleiter Bau bei RES. Während die Turmteile, die Maschinenhäuser, die Naben und andere schwere Komponenten nachts direkt zur Baustelle im Bereich Gomadingen-Eichberg transportiert werden, ist die Anlieferung der insgesamt 15 großen Rotorblätter etwas kniffliger.

So verläuft der Transport

RES lässt sie nachts zum Zwischenlager am Albgut Münsingen bringen. Von dort gelangen die Blätter einzeln mit einem Selbstfahrer zur Baustelle an die vorgesehenen Lagerflächen. Der Blattsatz einer Anlage wird sogar just in time angeliefert: Die Rotorblätter werden direkt vom Transportfahrzeug mit dem Kran aufgenommen und unmittelbar an der Windenergieanlage montiert. Voraussetzung dafür sind geeignete Witterungsbedingungen. Diese Transporte finden tagsüber statt.

"Aufgrund der teilweise engen Ortsdurchfahrten und Kurven werden die Rotoren einzeln auf ein selbstfahrendes Fahrzeug geladen und per Fernsteuerung gesteuert. Mit diesem lassen sich die Rotorblätter je nach Ausführung auf bis zu 60 Grad aufstellen und anschließend wieder waagrecht absenken. Sie lassen sich präzise manövrieren, haben einen geringeren Flächenbedarf beim Transport und eignen sich auch für unebene Wege und bei starken Steigungen", erläutert Sven Teiwes und ergänzt: "So lassen sich enge Ortsdurchfahrten sicher passieren und die Aufwände für Infrastrukturmaßnahmen minimieren.

RES/WINDKRAFT SCHONACH RES ist nach eigenen Angaben das weltweit größte unabhängige Unternehmen für erneuerbare Energien und in 24 Ländern in den Bereichen Windkraft, Solarenergie, Energiespeicherung, grüner Wasserstoff, Übertragung und Verteilung tätig ist. RES beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiter. Die Windkraft Schonach GmbH (WKS), die in Engstingen und Gomadingen die Projektierung vorantrieb, wurde 2015 von RES übernommen. (eg)

Dadurch können wir den Transport zügig und gleichzeitig mit hoher Sicherheit durchführen." RES plant, bis Ende Februar die Anlieferung aller großen Bauteile abgeschlossen zu haben. Danach beginnt der Aufbau und die Montage der Großkomponenten. Im Frühjahr 2026 sollen die Windenergieanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 31 Megawatt planmäßig in Betrieb gehen. Der Standort des Windparks wurde gut gewählt: Er verspricht aufgrund seiner Windverhältnisse gute Ertragspotenziale und ist für die Zufahrt gut erschlossen.

RES hat frühzeitig die technischen Voraussetzungen für den Betrieb des Windparks geschaffen. Bereits im März 2025 sicherte sich das Unternehmen den Netzanschlusspunkt für das Projekt.

Für die erwartete Strommenge von rund 65 Millionen Kilowattstunden pro Jahr ist ein eigenes Umspannwerk entstanden. Es geht parallel zum Beginn der Anlieferung der Großkomponenten in Betrieb und speist den künftig erzeugten Strom in das Hochspannungsnetz ein. RES hat den Standort für das Umspannwerk im Gewann Jägertal so gewählt, dass es von der nächstgelegenen Wohnbebauung aus nicht wahrnehmbar ist.

Umspannwerk ist fertig

Im Mai 2025 wurden die maximal 2,90 Meter hohen Fundamente auf dem tragfähigem Kalkgestein gegossen. Im September ist der Bau der unteren Turmhälften aus Stahlbetonsegmenten bis zu einer Höhe von 92 Metern gefolgt. Mit der Anlieferung der großen Bauteile im Januar und Februar hat RES die Voraussetzungen für den Aufbau der Windenergieanlagen geschaffen. (eg)