Sicher auf dem E-Bike: GEA verlost Plätze für Fahrsicherheitstraining

GOMADINGEN. Fahrradfahren kann doch jeder, das verlernt man nicht, heißt es. Das stimmt nur bedingt, denn auch Leute, die immer mal wieder im Sattel sitzen, machen durchaus Fehler. Sei es aus Unkenntnis, sei es, dass sie sich irgendwann mal in der Vergangenheit was Falsches angewöhnt haben. Tipps fürs sichere Fahren auf dem E-Bike, aber auch wichtige Hinweise zum Rad selbst und seiner Wartung gibt Norbert Neumair aus Gomadingen. Der 65-Jährige bietet seit rund fünf Jahren Sicherheitstrainings für E-Biker, in denen neben Fahrtechnik-Übungen zur Schulung von Koordination und Reaktion auch Themen wie Verkehrssicherheit behandelt werden. Der GEA verlost drei Plätze, die Gewinner können an einem Kurs ihrer Wahl kostenlos teilnehmen (Termine s. Infobox).

Übungen in Kleingruppen

Was erwartet die Teilnehmer in den Kursen, die übrigens ausschließlich für E-Biker konzipiert und speziell auf sie zugeschnitten sind? In Kleingruppen mit maximal sieben Leuten nimmt Neumair zunächst einmal die Räder unter die Lupe. Ein verkehrssicheres, technisch einwandfreies Rad ist – genau wie ein Helm – Grundvoraussetzung für die Teilnahme. Und eigentlich sollte es auch eine Selbstverständlichkeit sein. Ist es aber nicht, wie Neumair, der inzwischen rund 300 Radler geschult hat, aus Erfahrung weiß.

Erstmal wird deshalb der Reifendruck gecheckt. So wenig Luft, dass es schon fast als Platten durchgeht, oder pralle Reifen, die kurz vorm Platzen sind: Neumair hat alles schon erlebt und erklärt geduldig, warum und wie welche Reifen man richtig aufpumpt. Beim »M-Test« wird geprüft, ob alle Teile in Ordnung sind – von der vorderen Nabe über Lenker, Kurbel und Sattel bis zur hinteren Nabe. Nicht nur am Rad selbst, sondern auch am Radler sollte alles sitzen – vor allem der Helm: »Ich habe schon oft erlebt, dass der halt irgendwo im Genick hängt.« Neumair weiß, wie man’s besser macht – und auch, wie man es richtig vermittelt.

Rad gefahren ist er schon immer gerne. Früher war’s das Rennrad, später dann das E-Bike. Als er vor fünf Jahren einen Aufruf im Radio hörte, war für ihn klar: »Das ist was für mich.« Das Land Baden-Württemberg und der Landesverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) suchten für ihr gemeinsames Projekt »Radspaß« Leute, die Lust hatten, sich zu Trainern ausbilden zu lassen und Kurse zu leiten. Neumair hatte und hat Lust – immer noch, auch wenn sich das Land,wie er berichtet, inzwischen aus der Förderung zurückgezogen habe und er seine Kurse auf der Alb als One-Man-Show alleine organisiert. Grundsätzlich geht es darum, den Teilnehmern ein Gespür fürs Rad zu vermitteln und damit auch die Unfallgefahr zu reduzieren. »Wenn ich nur einen einzigen Unfall verhindern kann, hat sich das Ganze schon gelohnt«, findet der Gomadinger.

»Beim ersten Kurs hatte ich Lampenfieber«, gesteht er, inzwischen hat der 65-Jährige genügend Routine, um seinen Kursteilnehmern ganz locker und mit Spaß einiges mit auf den (Rad-)Weg zu geben. Er baut kleine Parcours auf, um spezielle Fahrsituationen zu simulieren und Basics wie das richtige Aufsteigen und Anfahren, sicheres Bremsen und Lenken zu vermitteln. Das klingt alles ganz banal, selbstverständlich ist vieles offenbar trotzdem nicht. Neumair zeigt, wie man elektrische Unterstützung in Kombination mit der mechanischen Schaltung optimal nutzt und ermittelt gemeinsam mit den Teilnehmern in der Praxis, welche Bremswege bei welchen Geschwindigkeiten entstehen und wie man effektiv bremst, ohne Gefahr zu laufen, nach vorne über den Lenker abzusteigen.

Plädoyer für mehr Rücksicht

Auch die Koordination ist wichtig und Grundvoraussetzung dafür, dass man sicher Handzeichen geben oder einen Schulterblick machen kann. Neumair hat selbst Probleme mit der Halswirbelsäule und rät anderen, die körperlich eingeschränkt sind, bei Bedarf auch Hilfsmittel zu nutzen: »Ein Rückspiegel bringt schon sehr viel«, sagt er, »damit hat man alles im Auge, auch wenn man sich nicht mehr umdrehen kann.« Auch Menschen, die nicht mehr ganz so fit sind, will er ermutigen, sich aufs E-Bike zu trauen: »Viele werden darüber wieder richtig mobil.«

Was Neues dazulernen kann jeder, da ist sich der Trainer sicher. »Wenn Männer ihre Frauen zum Kurs bringen und selbst wieder verschwinden, weil sie angeblich schon Radfahren können, krieg’ ich einen Hals«, sagt der Mann, der schon oft genug brenzlige Situationen beobachtet hat, die mit etwas Umsicht, der richtigen Fahrtechnik und Sicherheit auf dem Rad gar nicht erst entstanden wären. Sein Motto: »Rücksicht macht die Wege breit.« Er rät: »Aus Erfahrung ist es besser, wenn beide Partner beim Kurs mitmachen, da dann das Verständnis größer ist, warum man vielleicht gewisse Dinge beim Radfahren danach anders macht als vorher.«

