Warum es keine neue Pfullinger Weihnachtsmarkttasse gibt

PFULLINGEN. Erstmals seit vielen Jahren gibt es zum Pfullinger Weihnachtsmarkt keine neue Weihnachtsmarkttasse. Wenn der Markt heute, Freitag, um 17 Uhr eröffnet wird, sind die Besucherinnen und Besucher gut beraten, eine eigene Tasse dabeizuhaben.

Wie in jedem Jahr hatte es wieder einen Wettbewerb zur Gestaltung der Weihnachtsmarkttasse gegeben, teilt Stadt-Sprecher Philipp Groll auf GEA-Nachfrage mit. Aus etlichen Motiv-Entwürfen war derjenige der Künstlerin Lisa Abele ausgewählt worden, die Tasse zu schmücken. Den Auftrag, die erforderliche Anzahl an Tassen mit dem Motiv zu bedrucken, hatte die Stadt rechtzeitig vergeben, das ausgewählte Unternehmen hatte ihn bestätigt.

Erst vor kurzer Zeit habe der Lieferant sich dann gemeldet und mitgeteilt, dass kurz vor Beginn der Produktion festgestellt worden sei, dass das Motiv so nicht herzustellen sei. Die Farben wären ineinander verlaufen, meldete die Firma an die Stadtverwaltung zurück. Deshalb gibt es in diesem Jahr noch einmal Tassen aus den vergangenen Jahren – zum Preis von nur 1 Euro, teilt Groll mit. Die Künstlerin Lisa Abele wird im kommenden Jahr ein neues Motiv entwerfen, dass dann die Weihnachtsmarkttasse 2025 zieren wird.

Buden, Flohmarkt und viel Musik in Pfullingen

Rund siebzig Stände bieten in vorweihnachtlicher Atmosphäre vom Adventskranz bis zum Weihnachtsgebäck alles, was das Herz begehrt, teilt die Stadtverwaltung mit. An allen Tagen gibt es ein Kinderkarussell und es können Alpakas angeschaut werden. Eröffnet wird der 37. Pfullinger Weihnachtsmarkt am Freitag um 17 Uhr von Bürgermeister Stefan Wörner, die Bläserklasse der Wilhelm-Hauff-Realschule unter der Leitung von Johannes Falk umrahmt das Ereignis. Von 17 bis 19 Uhr kann der Weihnachtsflohmarkt des CVJM im Paul-Gerhardt-Haus besucht werden. Die christlichen Pfadfinder Royal Rangers, Stamm 377 Pfullingen, bieten von 17 bis 21 Uhr das Stockbrotbacken an.

Fortgesetzt wird der CVJM-Weihnachtsflohmarkt am Samstag, 30. November, von 12 bis 21 Uhr. Das Kaspertheater »Der gestohlene Tannenbaum« wird um 13.30 Uhr und um 15.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses II aufgeführt. Für 14.30 Uhr hat sich der Nikolaus mit der Pferdekutsche (vom Egerhof) mit süßen Überraschungen für Kinder angekündigt, unterstützt wird er von der Christlichen Pfadfinderschaft. Das »Echaztown-Gitarrentrio« Edgar Schulze, Norbert Baur und Cathrin Mispelkamp geben um 15.30 Uhr ein Platzkonzert mit Weihnachtsliedern am Marktbrunnen. Um 16 Uhr wird das Martinskollegium in den Pfullinger Hallen das musikalische Märchen »Peter und der Wolf« aufführen. Der Eintritt ist frei. Musik zum Weihnachtsmarkt mit der Kantorei und dem Posaunenchor gibt es um 17.30 Uhr der Martinskirche.

Am Sonntag, 1. Dezember, gibt es von 13 bis 18 Uhr noch einmal Stockbrot bei den christlichen Pfadfindern. Um 14 Uhr werden die Gewinner des Wettbewerbs »Schönster Weihnachtsmarktstand« bekannt gegeben. Ein Schattenspiel für Kinder von den Pfullinger Kindergärten gibt es um 14.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses II. Um 15 Uhr gibt es noch einmal ein Platzkonzert am Marktbrunnen mit dem »Echaztown-Gitarrentrio«.

Der Pfullinger Bürgerbus bietet zum Weihnachtsmarkt wieder Sonderfahrten an: am Samstag, 30. November, von 16 bis 19.50 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 14 bis 17.50 Uhr auf der üblichen Route und im gewohnten Stundentakt. (GEA)