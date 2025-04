Kradfahrer in Pfullingen tödlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagnachmittag gegen 17.25 Uhr auf der Bundesstraße 312, kurz nach dem Ursulabergtunnel und der Zeilstraße gekommen. Dabei ist 60-jähriger Kradfahrer so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Das teilt die Polizei mit. Der Mann befuhr die B312 in Richtung Reutlingen, als ein 58-Jähriger mit seinem BMW von der Zeilstraße kommend nach links in Richtung Ursulabergtunnel abbiegen wollte.

Der Kradfahrer prallte gegen die linke Seite und wurde über das querende Fahrzeug geschleudert. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er trotz sofort eingeleiteter notärztlicher Maßnahmen an der Unfallstelle verstarb. Der Autofahrer blieb unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde in die Unfallermittlungen ein Gutachter miteinbezogen. Während der Unfallaufnahme, die durch Spezialisten der Verkehrspolizei übernommen wurde, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der B312 in beiden Richtungen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Das verunfallte Motorrad musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. (pol)