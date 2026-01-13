Ursulabergtunnel und Kreuzung in Pfullingen gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Der Ursulabergtunnel wird am Donnerstag, 15. Januar, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr wegen einer Tagesbaustelle für den Verkehr in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Umleitung er-folgt über die Ortsdurchfahrt Pfullingen, das teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben mit. Der Verkehr aus Richtung Reutlingen/Eningen wird über die Marktstraße am Südbahnhof ausgeleitet und von Lichtenstein über den Anschluss der K 6729 geführt. Alle Umleitungen werden über die vorhandenen Wegweisungen automatisch angezeigt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich über Alternativrouten zu umfahren, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Anlass der Verkehrssperrung sind Reparaturarbeiten an der Löschwasserversorgung im Tunnelinneren.

Sperrung für rund einen Monat

Ab Montag, 19. Januar, muss die Marktstraße auf Höhe und inklusive der Kreuzung mit der Zeilstraße für einen Monat voll gesperrt werden. Von der Zeilstraße ist dementsprechend keine Einfahrt in die Marktstraße mehr möglich. Grund dafür sind Kanalanschlussarbeiten für das dort entstehende neue Wohnquartier. Die Sperrung wird bis voraussichtlich Samstag, 14. Februar, anhalten.

Sowohl für den Autoverkehr als auch für die Busse gelten in diesem Zeitraum folgende Umleitungen beziehungsweise Ersatzhaltestellen: Für den Innenstadtverkehr läuft die Umleitung über Bismarck-, Uhland- und Dieselstraße. Für den überörtlichen Verkehr ist eine weitläufigere Umfahrung eingerichtet über Sand-, Römer- und Daimlerstraße.

Die Busse in Richtung Laiblinsplatz und Ahlsberg sowie auf die Alb verläuft die Linie über die Dieselstraße mit Ersatzhaltestelle »Goethestraße« am McDonalds, dann durch die Uhland-, Bismarck- und Zeppelinstraße zur planmäßigen Haltestelle »Lindenplatz«, heißt es in einer weiteren Mitteilung der Stadt. Die Busse in Richtung Südbahnhof und Reutlingen erreichen die Ersatzhaltestelle »Bismarckstraße« bereits auf Höhe der Marktstaße 36 und biegen dann in die Bismarckstraße ein, um die Sperrung über die List- und Kunstmühlestraße zu umfahren. (eg)