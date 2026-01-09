Pfullingen: 14-Jährige setzen mit Feuerwerk Baum in Brand - nicht abgehauen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Darüber sind die beiden Jugendlichen offensichtlich selbst erschrocken: Mit den Resten des Silvesterfeuerwerks experimentieren die beiden am Freitagnachmittag an einem altersschwachen Baum oberhalb der Hermann-Hesse-Straße in Pfullingen.

Und es kam, wie es nicht kommen sollte, kurze Zeit später stand der Obstbaum in hellen Flammen. Aber anstatt sich jetzt schnell aus dem Staub zu machen, versuchten die beiden 14-Jährigen den Brand selbst zu löschen. Als das nicht gelang, hätten sie immer noch die Möglichkeit gehabt, unerkannt das Weite zu suchen. Doch die Jugendlichen verdufteten nicht, sondern riefen bei der Pfullinger Feuerwehr an und gestanden die Tat und ihre Folgen.

Die Pfullinger Wehr um ihren Kommandanten Dietmar Rall rückte mit zwei Einsatzfahrzeugen aus und erkannte schnell, dass von dem brennenden Baum keine Gefahr ausging. Ein Fahrzeug kehrte folglich gleich ins Feuerwehrhaus zurück. Die Mannschaft des anderen hatte die Flammen zügig im Griff. Auch die Polizei war vor Ort. Sie ermittelt gegen die Jugendlichen wegen fahrlässiger Brandstiftung und übergab diese unverletzt an ihre Eltern. Angesichts des Alters und des Zustands des Baums wird sich der Schaden der Zündelei in Grenzen halten. (GEA)