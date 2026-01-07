Pfullinger Narrenumzug: Hinweise zu Einschränkungen des Verkehrs

Durch den Umzug kommt es zu einigen Einschränkungen im Verkehr.

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Am 11. Januar findet der Pfullinger Narrenumzug statt, der einige verkehrliche Einschränkungen mit sich bringt. Während der Zeit von 12:00 Uhr bis 18:30 Uhr ist die Umzugsstrecke voll gesperrt. Auch die Tiefgaragen Marktplatz, Wickenhof, Klostersee und Klostergarten können in dieser Zeit weder angefahren noch mit dem Auto verlassen werden. Für die Aufstellung des Umzugs wird neben der Sandwiesenstraße auch die Leonhardstraße gesperrt sein. Es ist keine Zufahrt mit dem Fahrzeug mehr möglich.

Die Busse fahren während der Umzugszeit mit Fahrtrichtung Ahlsberg über die Marktstraße, Kurze Straße zur Römerstraße, über die Seitenstraße weiter in Richtung Ahlsberg. Im Bereich Kurze Straße wird eine Ersatzhaltestelle für den bergwärtigen Busverkehr eingerichtet.

Auf den Linien 7606, 7644 entfallen die Haltestellen: Klosterstraße (Ersatzhaltestelle Freibad), Lindenplatz und Laiblinsplatz (Ersatzhaltestelle Bismarckstraße).

Auf der Linie 7635 in Fahrtrichtung Sonnenbühl entfallen die Haltestellen Laiblinsplatz (Ersatzhaltestelle Bismarckstraße) sowie Gymnasium (Ersatzhaltestelle Jahnstraße).

In Fahrtrichtung Reutlingen fahren die Busse während der gesperrten Zeit über die Gönninger Straße, Friedrichstraße, Römerstraße, Bismarckstraße zur Marktstraße. Die Haltestellen »Lindenplatz«, »Laiblinsplatz«, »Sandstraße« und »Klosterstraße« können während der Sperrung nicht angefahren und bedient werden.

Außerdem werden um 13:31 Uhr in der Klosterstraße, Ecke Sandwiesenstraße anlässlich des Starts des Narrenumzugs Böllerschüsse abgefeuert. (pm)