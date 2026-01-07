Ursulabergtunnel bei Pfullingen am Donnerstag kurzzeitig voll gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Der Ursulabergtunnel wird am Donnerstag, 15. Januar 2026, in der Zeit von circa 10 bis 14 Uhr aufgrund einer Tagesbaustelle für den Verkehr in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Ortsdurchfahrt Pfullingen. Der Verkehr aus Richtung Reutlingen/ Eningen wird über die Marktstraße am Südbahnhof ausgeleitet und von Lichtenstein über den Anschluss der K 6729 (Ortsdurchfahrt Pfullingen) geführt.

Alle Umleitungen werden über die vorhandenen Wegweisungen automatisch angezeigt. Ortskundige Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich über Alternativrouten zu umfahren. Anlass der Verkehrssperrung sind Reparaturarbeiten an der Löschwasserversorgung im Tunnelinneren. Das Landratsamt Reutlingen bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmenden und Anwohnenden um Verständnis.

Informationen zu Sperrungen und Umleitungen auf den klassifizierten Bundes-, Landes- und Kreisstraßen können im Baustellen- und Ereignismanagement (BEMaS) des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de/Baustellen abgerufen werden. (pm)