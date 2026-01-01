Auto kommt bei Pfullingen von Straße ab - Kind leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Leichte Verletzungen hat ein 3-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 312 erlitten. Gegen 15.15 Uhr war die Familie mit ihrer Mittelklasse-Limousine von Pfullingen in Richtung Unterhausen unterwegs, als der Pkw aufgrund von Glätte von der Fahrbahn abkam und schlussendlich an einer abfallenden Böschung zum Stehen kam. Das Kind wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die weiteren Insassen blieben unverletzt. Ein Fremdschaden entstand nicht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (pol)