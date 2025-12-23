Wann die Pfullinger Rathäuser über die Feiertage geschlossen sind

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Über die Feiertage haben die Pfullinger Rathäuser und zugehörigen Einrichtungen geschlossen – konkret vom 24. Dezember bis einschließlich 6. Januar. Einige Stellen haben allerdings Bereitschaften eingerichtet und sind zu gewissen Zeiten in dringenden Fällen telefonisch zu erreichen, teilt die Stadtverwaltung mit.

- Infrastruktur und Stadtwerke

Die Stadtwerke sind für Meldungen zu Störungen und technischen Notfällen für Trinkwasser und Nahwärme rund um die Uhr an allen Wochentagen unter der Telefonnummer 07121 7030-9222 zu erreichen. Meldungen zu Störungen und technischen Notfällen für Erdgas werden rund um die Uhr an allen Wochentagen unter 07121 5823222 entgegengenommen.

Bei dringenden Anliegen erreichen die Bürger den städtischen Bauhof montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 07121 7030-7701.

Das Team des Gebäudemanagements nimmt Meldungen zu technischen Notfällen in städtischen Gebäuden am Montag, 29., und Dienstag, 30. Dezember, von 8 bis 16 Uhr, am Freitag, 2. Januar, von 8 bis 12 Uhr und am Montag, 5. Januar, von 8 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 07121 7030-6501 entgegen.

Der Tiefbau steht für Meldungen zu Störungen und technischen Notfällen betreffend Kanal, Gewässer und Verkehrsinfrastruktur grundsätzlich von 8 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 0152 59058367 zur Verfügung.

- Service, Ordnung und Soziales

Am Montag, 29. Dezember, und am Freitag, 2. Januar, bietet das Standesamt von 9 bis 11 Uhr einen Bereitschaftsdienst für die Beurkundung von Sterbefällen und Geburten an. Die zuständigen Mitarbeiter sind unter der Telefonnummer 07121 7030-3402 beziehungsweise per E-Mail unter standesamt@pfullingen.de erreichbar.

- Bildung, Sport und Kultur

Die Stadtbücherei ist vom 22. Dezember 2025 bis einschließlich 1. Januar 2026 geschlossen. In dieser Zeit ist auch die Rückgabebox nicht verfügbar. Während der Schließzeit sind keine Medien fällig. Es steht weiterhin die Onleihe Neckar-Alb ( www.onleihe.de/neckar-alb) für die digitale Medienentleihung zur Verfügung. Verlängerungen der herkömmlichen Me-dien sind über den Medienkatalog der Stadtbücherei und über das Kundenkonto möglich.

Die Geschäftsstelle der Volkshochschule bleibt vom 22. Dezember bis einschließlich 9. Januar geschlossen. (eg)