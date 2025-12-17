Ampel überfahren: 70-Jähriger kracht in Pfullingen in Porsche

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 70-Jähriger am Mittwochmittag an der Kreuzung Marktstraße / B464 verursacht hat. Der Mann war gegen 12.45 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Marktstraße aus Pfullingen kommend unterwegs. An der Kreuzung zur Marktstraße, auf Höhe des Südbahnhof, missachtete er die Ampel und fuhr trotz Rotlicht in die Kreuzung ein. Dabei krachte er frontal in die Fahrerseite eines auf der Bundesstraße fahrenden Porsche Cayenne eines 35-Jährigen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings waren beide Autos so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen mussten einzelne Spuren der Kreuzung gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. (pol)