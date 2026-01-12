Nach Schlägerei in Pfullingen fahndet die Polizei nach den Angreifern

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. In der Friedrichstraße hat sich am Sonntagabend ein Angriff ereignet, bei dem ein 19-Jähriger verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde der Heranwachsende von noch unbekannten Tätern zunächst vor einem Vereinsgebäude unvermittelt mit den Fäusten attackiert. Zudem soll der Geschädigte mit einem Becher getroffen worden sein.

Im weiteren Verlauf fuhr ein roter Pkw vor, dessen Fahrer ausstieg, auf die Gruppe zulief und den 19-Jährigen wegscheuchte. Die Auseinandersetzung verlagerte sich daraufhin auf die gegenüberliegende Straßenseite. Anschließend ließen die drei Unbekannten von dem 19-Jährigen ab und flohen mit dem Wagen in Richtung Unterhausen.

Die Beamten des Polizeireviers Pfullingen ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung. (pol)