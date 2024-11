Diese Weihnachtsmärkte finden in der Region statt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REGION. Die Vorweihnachtszeit naht. Für viele Menschen ist die Vorfreude auf das große Fest eine ganz besondere. Die Weihnachtsmärkte gehen los und tragen mit Glühwein, feierlicher Musik und bunt beleuchteten Hütten zur Einstimmung auf das große Fest bei. Eine Übersicht der Weihnachtsmärkte, die in Reutlingen sowie in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und in der Region stattfinden.

Weihnachtsmärkte in Reutlingen

Altstadt: 27. November bis 22. Dezember

Bürgerpark: 27. November bis 6. Januar

Oferdingen: 29. November

Gönningen, Mittelstadt, Sickenhausen: 30. November

Sondelfingen, Betzingen, Ohmenhausen, Rommelsbach: 7. Dezember

Weihnachtsmärkte im Landkreis Reutlingen

Grafenberg, Hayingen: 23. November

Pfullingen; Münsingen: 29. November bis 1. Dezember

Eningen, Sonnenbühl, Zwiefalten, Wannweil, Römerstein: 30. November

Dettingen, St. Johann: 30. November und 1. Dezember

Pliezhausen: 1. Dezember

Bad Urach, Metzingen: 6. bis 8. Dezember

Hohenstein, Grabenstetten, Trochtelfingen: 7. Dezember

Lichtenstein: 7. und 8. Dezember

Engstingen: 14. Dezember

Glems, Hülben: 14. und 15. Dezember

Gomadingen, Walddorfhäslach: 15. Dezember

Weihnachtsmärkte im Landkreis Tübingen

Nehren: 23. November

Bodelshausen: 23. und 24. November

Dußlingen, Kirchentellinsfurt, Ofterdingen: 30. November

Bad Sebastiansweiler, Gomaringen: 30. November und 1. Dezember

Kusterdingen: 1. Dezember

Mössingen: 6. und 7. Dezember

Rottenburg: 6. bis 8. Dezember

Ammerbuch, Entringen: 7. Dezember

Jettenburg: 7. und 8. Dezember

Tübingen: 13. bis 15. Dezember

Weitere Weihnachtsmärkte in der Region

Burg Hohenzollern: 22. November bis 6. Januar

Beuren: 29. November

Burladingen: 30. November

Gammertingen, Balingen: 30. November und 1. Dezember

Melchingen: 1. Dezember

Nürtingen: 6. bis 15. Dezember

Bempflingen: 7. Dezember

Neckartailfingen: 13. Dezember

Albstadt: 13. bis 15. Dezember

Hechingen: 14. und 15. Dezember