Ursache für Carport-Brand in Dettingen lässt sich nicht ermitteln

Dieser Carport in Dettingen ist am Neujahrsmorgen in Brand geraten.

DETTINGEN. Am Neujahrsmorgen ist ein Carport in der Dettinger Schillerstraße in Brand geraten. Warum, war zunächst unklar. Am Freitag teilt Christian Wörner, ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen, auf GEA-Anfrage mit, dass sich die Brandursache nicht ermitteln ließe. »Das ist immer mal wieder der Fall, wenn die Zerstörung zu groß ist.« Wörner kennt das Gerücht, wonach ein oder mehrere Silvesterböller den Brand ausgelöst haben sollen. »Das können wir nicht bestätigen«, sagt er. Demnächst würden die Polizisten ihre Ermittlungen der Staatsanwaltschaft vorlegen.

Das Feuer war am 1. Januar gegen 7 Uhr an einem Carport an der Schillerstraße ausgebrochen und hatte sich zum Teil auf zwei angrenzende Wohngebäude ausgebreitet. Ein im Carport abgestelltes Motorrad brannte völlig aus. Ein Feuerwehrmann sagte dem GEA am Neujahrsmorgen: »Eine Einliegerwohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Wir haben die Anwohner sicherheitshalber aus ihren Häusern geholt.« Neun Personen seien betroffen gewesen.

Schaden von 150.000 Euro

Bei dem Einsatz waren Feuerwehrleute aus Dettingen und Bad Urach mit elf Fahrzeugen und 59 Einsatzkräften beteiligt. Sie konnten verhindern, dass sich der Brand weiter ausbreitet. Die Polizei bezifferte den durch den Brand entstandenen Gesamtschaden am Neujahrstag auf 150.000 Euro. (GEA)