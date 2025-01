Brand an Neujahr in Dettingen: Neun Menschen in Sicherheit gebracht

Als die Feuerwehr am Brandort in der Dettinger Schillerstraße eintraf, stand der Anbau bereits im Vollbrand.

DETTINGEN. Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr kam es am Neujahrsmorgen in der Dettinger Schillerstraße. Gegen 7 Uhr brach an einem Carport ein Feuer aus, welches sich in der Folge auch zum Teil auf zwei angrenzende Wohngebäude ausbreitete. Im Carport brannte ein Motorrad vollends aus. Ein Feuerwehrmann vor Ort sagte dem GEA: »Eine Einliegerwohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Wir haben die Anwohner sicherheitshalber aus ihren Häusern geholt.« Die Feuerwehren aus Dettingen und Bad Urach, welche mit elf Fahrzeugen und 59 Einsatzkräften anrückten, konnten eine weitere Ausbreitung verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Vorsorglich kam jedoch der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen ebenfalls zur Einsatzstelle. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 150.000 Euro. Das Polizeirevier Metzingen hat die weiteren Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen. (pol/GEA)