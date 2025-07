Langes Warten auf Keladams Döner Kebab am ersten Tag in Metzingen

Am Samstag hat sich eine lange Schlange in der Outletcity Metzingen vor einem neuen Gastronomiebetrieb gebildet. Die Kunden wollen bei Keladams Kebab Döner kaufen.

METZINGEN. Vor dem Genuss stand erst einmal das Anstehen in einer immer länger werdenden Schlange: Wer am Samstag bei der Eröffnung von Keladams Kebab in der Outletcity einen Döner von Foodblogger Ferdi Ünlü wollte, dem als Keladam auf Tiktok zwei Millionen Menschen folgen, musste Geduld mitbringen. Anderthalb Stunden habe er gewartet, erzählte Josef Braunagel: »Später hat es sicher mindestens zwei Stunden gedauert«, mutmaßte der Tübinger. Es habe sich gelohnt, meinte er strahlend: »Es ist kein 08/15-Döner, es ist etwas Besonderes.«

Er muss es wissen: Zehn Jahre hat Josef Braunagel kein Fleisch mehr gegessen – bis Samstag. Seit vielen Jahren verfolge er den Bad Uracher Ünlü auf den sozialen Medien. Groß seien die Erwartungen angesichts der Eröffnung dessen ersten Ladens gewesen, sie wurden nicht enttäuscht – Biss für Biss sei ihm Qualität geboten worden.

Der Tübinger hatte es nicht weit, andere Fans kamen aus ganz Deutschland angereist und das nicht nur wegen des Döners: Gefragt waren vor allem auch Selfies mit dem Tiktok-Star – viele wollten Ünlü live erleben. Der gab sich nahbar, hatte immer ein nettes Wort für seine Fans und strahlte mit ihnen um die Wette. Es laufe gut, die Kunden seien zufrieden – was wolle man mehr. Seit Montag läuft bei Keladams Kebab Normalbetrieb, dann gibt es den Döner auch nicht mehr zu einem günstigen Einführungspreis. (oech)