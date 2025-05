Bekannter Foodblogger eröffnet Kebab-Laden in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Lange hat Foodblogger Ferdi Ünlü aus Bad Urach den Traum vom eigenen Dönerladen gehabt. Die Idee sei bereits vor acht Jahren entstanden, doch Schicksalsschläge und finanzielle Engpässe hätten dazu geführt, dass er sein Vorhaben nicht verwirklichen konnte, erzählt er in seinem jüngsten YouTube-Video. Jetzt ist es so weit: Anfang Juli eröffnet er Keladams Kebab in Metzingen. Dass er seinen Laden ausgerechnet in dieser Stadt eröffnet, ist kein Zufall. »Hier ist meine Liebe zum Döner entstanden«, erzählt der 31-Jährige, dem auf TikTok über zwei Millionen Menschen folgen. Er berichtet von Kindheitserinnerungen, die er mit dem Ort verbindet. Als Kind habe er hier gemeinsam mit seinem Großvater in seinem Lieblingsdönerladen gesessen und gegessen.

Der Döner hat Ünlü nie losgelassen – auch nicht als Erwachsener. In seinen YouTube-Videos dreht sich vieles um die türkische Spezialität. So forderte er vergangenes Jahr Reutlinger heraus, extrem scharfen Döner zu essen, um 50 Euro zu kassieren. Davor besuchte er den laut ihm besten Dönerladen Reutlingens. Außerdem drehte er ein Video, indem er zeigte, wie er selbst Döner zubereitet. »Es war schon immer ein Gericht, das mich interessiert hat. Ich habe aber schnell gemerkt, dass man sich intensiv und lange mit der Zubereitung befassen muss.« So sei er 2022 extra in die Türkei gereist, um herauszufinden, was guten Kebab ausmacht.

Vergangenes Jahr sei er durch die Outletcity gelaufen und habe einen Standort für seinen Laden entdeckt. »Es handelt sich um einen alten Schiffscontainer, ein sehr ungewöhnliches Konzept für einen Dönerladen«, sagt er. Derzeit laufen Renovierungsarbeiten auf Hochtouren. »Wir werden den Verkaufsstandort um einiges ausbauen.« Zusätzlich soll es auch eine Manufaktur außerhalb von metzingen geben. »Damit beliefern wir dann unseren Posten.« (GEA)