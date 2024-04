Aktuell Essen

Foodblogger gibt Gastro-Tipps für Reutlinger

Ferdi Ünlü ist in Wannweil aufgewachsen und war schon als Jugendlicher am Kochen interessiert. In einem YouTube-Video präsentiert er kulinarische Hotspots in Reutlingen. Dem Foodblogger, der in Bad Urach wohnt, folgen über zwei Millionen Menschen auf TikTok. Privat setzt er sich für Bedürftige in Afrika ein.