Drei Wochen lang Indoor-Bikepark in der Metzinger Motorworld

Samuel Löffler (links) vom Evangelischen Jugendwerk Bad Urach-Münsingen ist der »Erfinder« des Projekts »erFAHRBAR« und des Indoor-Bike-Parks, der jetzt in der Motorworld Metzingen ein zweites Mal realisiert wird. An seiner Seite Clemens Fritz, der Standortleiter der Motorworld Metzingen.

METZINGEN. Mountainbiking und Glaube. Zwei grundverschiedene Welten? Nicht für Samuel Löffler. Er bringt sie in dem Projekt »erFAHRBAR« zusammen. Als Bezirksjugendreferent gehört er zum Team des Evangelischen Jugendwerk (EJW) Bad Urach-Münsingen und ist dort insbesondere für moderne und innovative Projekte zuständig.

Samuel Löffler ist der Typ Jugendreferent, der Kirche und Jugendarbeit neu denkt. Der Mann, der in Karohemd und Basecap auch als Mountainbike-Influencer durchgehen würde, ist hauptberuflich so etwas ein Kirchen-Influencer. Ein Mensch, der zeigen will, dass Kirche nicht nur das schöne, alte Gebäude ist, bei dem sonntags die Glocken läuten und in das man (wenn überhaupt) ab und zu mal geht. Er nutzt den Immer-noch-Trendsport, um junge Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Samuel Löffler, der als Level-2-Fahrtechniktrainer von der Deutschen Initiative Mountainbike (DIMB) das Stollenreifen-Rad auch selber bestens beherrscht, verbindet Glauben, Bewegung und Lebensfragen. Jetzt in einem Indoor-Bikepark in der Metzinger Motorworld - eine Art Fortsetzung des Bikeparks im Münsinger Industriegebiet im Februar dieses Jahres, nur fast doppelt so groß und zentral gelegen.

Bei der Betrachtung der Pläne für den Indoor-Bike-Park in der Motorworld Metzingen: (von links) Pfarrer Siegfried Häußler (evangelische Kirchengemeinde Metzingen), Leitender Jugendreferent Thomas Traub, Melina Buck (Marketing & Sales bei der Motorworld), Clemens Fritz (Standortleiter der Motorworld), Projektleiter Samuel Löffler, Julian Schlenther (Tagungs- und Eventmanager Motorworld) und Dekan Michael Karwounopoulos. Foto: Andreas Fink Bei der Betrachtung der Pläne für den Indoor-Bike-Park in der Motorworld Metzingen: (von links) Pfarrer Siegfried Häußler (evangelische Kirchengemeinde Metzingen), Leitender Jugendreferent Thomas Traub, Melina Buck (Marketing & Sales bei der Motorworld), Clemens Fritz (Standortleiter der Motorworld), Projektleiter Samuel Löffler, Julian Schlenther (Tagungs- und Eventmanager Motorworld) und Dekan Michael Karwounopoulos. Foto: Andreas Fink

Das Projekt »erFAHRBAR« gibt es seit 2019. Seither ist Samuel Löffler, der an der evangelischen Hochschule Ludwigsburg Soziale Arbeit und Religionspädagogik studiert hat und sich danach in Erlebnispädagogik weitergebildet hat, mit dem EJW-Mountainbike-Anhänger an Schulen unterwegs, bevorzugt an Gemeinschafts-, Haupt- und Realschulen. Und erreichte dabei nicht nur das klassische EJW- und CVJM-Klientel mit Kindern und Jugendlichen, die aus kirchlich geprägten Elternhäusern stammten und zum größten Teil ins Gymnasium gehen.

»Wir wollen mit dem Indoor-Bikepark auf niederschwellige Art und Weise nahebringen und vielleicht ein Idee geben, was Glaube auch für eine Rolle im Leben spielen kann«, sagt der 36-Jährige, »wir wollen, dass die Erlebnisse an dem Tag auch zu einer Erfahrung im Leben von diesen jungen Menschen werden - deshalb auch der Name erFAHRBAR.« In der Motorworld will er vom 6. bis zum 27. Januar Menschen zusammenbringen. »Das soziale Miteinander ist der Herzschlag dieses Projekts«, sagt er, »in der Bibel geht es auch viel um das Miteinander von Menschen.«

Konkret geht es ihm »um den wertschätzenden Umgang miteinander«, sagt Löffler, »bei diesem ganz zentralen Thema können auch Menschen mit, die sonst eigentlich nichts mit der Kirche zu tun haben«. Der Pop-up-Indoor-Bikepark ist von technikaffinen EJW-Mitgliedern entwickelt und in der Region hergestellt worden. »So etwas gibt es weit und breit nicht«, sagt der Jugendreferent selbstbewusst, »vor allem nicht in dieser Qualität.« Der Bikepark hat alles, was das Bikerherz begehrt: Eine Easy Line, eine Flow Line, Steilkurven, diverse Obstacles, eine Pumptrack-Sequenz und eine Jump Line mit Tables. Wer ein eigenes Bike hat, kann es mitbringen, das EJW hat aber auch einen kleinen Fuhrpark und Leih-Helme. Montags ist geschlossen, an allen anderen Tagen gibt es Angebote. Ein Teil der Slots ist von Schulklassen oder Vereinen, die den Bikepark fürs Wintertraining nutzen, belegt. Missioniert wird hier niemand, hier hängt auch kein Kreuz. Wer reden will, redet. Über Gott und die Welt. Wenn er oder sie will.

Samuel Löffler will »erFAHRBAR« an verschiedenen Ecken des Kirchenbezirks verorten. Mit der Motorworld hat er einen ganz besonders noblen Ort gefunden. Die alte Schmiede ist lichtdurchflutet und als Party-Location bestens ausgestattet. Clemens Fritz, seit zwei Jahren Standortleiter der Motorworld Metzingen, freut sich ebenfalls auf den Indoor-Bikepark. Im Januar ist das Haus nicht so gebucht wie sonst, außerdem wolle sich die Motorworld auch sozial engagieren. »Mit 'erFAHRBAR' haben wir ein sehr gutes Projekt gefunden.« Angetan vom Indoor-Bikepark ist auch Dekan Michael Karwounopoulos vom evangelischen Kirchenbezirk Bad Urach-Münsingen. »Wir wollen neue Menschen ansprechen und nicht nur die Tradition pflegen.« Er ist froh, dass die 80-Prozent-Projektstelle von Samuel Löffler, die eigentlich im März ausgelaufen wäre, weitergeführt wird.

Eröffnungsevent am 6. Januar Der Indoor-Bikepark in Gebäude G4 der Motorworld Metzingen öffnet am Dienstag, 6. Januar, um 10 Uhr. Erster Redner ist Landrat Dr. Ulrich Fiedler. Um 10.30 Uhr und um 14 Uhr zeigen Kevin Steudle und Tom Mutschler in einem Show Act Moutainbike-Technik vom Feinsten. Ab 10.45 Uhr ist der Park für alle geöffnet. Ab 12 Uhr gibt es Pizza von »Brody's« aus Metzingen. Abschluss ist um 18.30 Uhr mit einem Gottesdienst von Tobias De Vries von der Evangelisch-Methodistischen Kirche Metzingen. (GEA)

»Wir möchten die Eintrittspreise so gering wie möglich halten und allen Menschen eine Teilhabe ermöglichen«, sagt Samuel Löffler. Wer in den Bikepark will, zahlt ein Mal zehn Euro (ermäßigt 4 beziehungsweise 8 Euro, Familien 35 Euro) und kann damit die ganzen drei Wochen biken, so oft er oder sie will. Wer »finanziell schwächer gestellt ist«, zahlt gar nichts. Tickets gibt's ab dem 3. Januar online, wenn der Bikepark offen ist, auch vor Ort.

»Mit den Eintrittspreisen können das Ganze nicht refinanzieren«, betont Samuel Löffler, der die Kosten mit rund 50.000 Euro beziffert, »das reicht nur für die reinen Kosten des Events.« Finanziert wird das Ganze über Spenden und Fördergelder und Unterstützer wie der Kreissparkasse Reutlingen und der Lechler-Stiftung. Nicht auszuschließen, dass der vom EJW entwickelte Indoor-Bikepark eines Tages als Betrieb gewerblicher Art angemeldet und damit finanziert wird. Diesen Gedanken hatte Samuel Löffler schon im Februar in Münsingen geäußert. (GEA)

www.erfahrbar.info