Über 60 Starter beim Neujahrslauf Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Am 1. Januar 2006 starteten nicht ganz ein Dutzend Marathonfreunde unter Führung des 2022 verstorbenen Gerd Schramm zum ersten Metzinger Neujahrslauf zum 522 Meter hohen Hausberg der Sieben-Keltern-Stadt, dem Florian. Start und Ziel waren Gerd Schramms Garage, wo es hinterher Glühwein und Plätzchen gab.

Zum Jubiläum hat es am 1. Januar 2026 nicht ganz gereicht, denn wegen Corona fielen zwei Neujahrsläufe aus. Anstelle von Gerd Schramms Garage geht es seit vielen Jahren vom Kelternplatz los, und die Zahl der Neujahrsläufer ist exorbitant gestiegen.

Aus dem Neujahrslauftreff der Marathonis ist mittlerweile ein bunter Mix der verschiedenen Lauf-, Wander- oder Nordic-Walking-Treffs geworden. Und aus einem kleinen Häufchen Unentwegter wurde eine stattliche Zahl an Läuferinnen und Läufern, die, während andere sich im Bett nach feuchtfröhlicher Silvesternacht noch einmal umdrehen, bereits die Laufschuhe geschnürt haben und auf dem Kelternplatz auf den Start warten.

Laufen auf eigene Gefahr

Heute Morgen warteten deutlich über 60 Läuferinnen und Läufer auf das »Go« von Frank Böhnisch, der zusammen mit weiteren Mitstreiterinnen und Mitstreitern den Lauf organisiert. Böhnisch weist noch darauf hin, dass jeder auf eigene Gefahr läuft, da es keine Straßensperrungen gibt und dann geht die Post ab, die Schönbeinstraße aufwärts Richtung Bahnhof.

»Alles wie immer«, betont der Organisator. »Ein besseres Wetter kann man sich als Läufer kaum wünschen«. Bei Temperaturen um die null Grad sticht aber doch ein Läufer mit kurzer Hose hervor, während die anderen sich eher für einen mehrlagigen Wärmeschutz - zusätzlich zu Mütze und Handschuhe - entschieden haben.

Hauptsache, es macht Spaß

»Beim Neujahrslauf geht es nicht um die schnellsten Zeiten oder eine schnelle Trainingseinheit. Es darf ruhig ein wenig mit dem Nebenmann geplaudert werden, schließlich soll der Lauf Spaß machen und das gemeinsame Erleben steht im Vordergrund«, nennt Böhnisch die Motivation, an diesem Traditionslauf mitzumachen.

Beim ersten und zum x-ten Mal dabei ist auch Mies Müller – gemeinsam mit ihrem Mann. Hunderten hat sie in ihren Lauf-, Walking- oder Indoorcycling-Kursen auf die Beine geholfen, im Auftrag der TuS, der VHS oder auch Firmen wie Hugo Boss. Für sie ist der Neujahrslauf immer etwas Besonderes. »Zum Glück waren die Bedingungen heute besser als 2006. Da lag Schnee, und es war ziemlich rutschig«, erinnert sie sich. »Nur in den Kurven war es ein bisschen rutschig und am Florian oben ist immer ein bisschen Wind«. Dort ist dann Bettina Spannowsky gefragt, die das Gipfel-Gruppenfoto der Neujahrsläuferinnen und -läufer schießt.

Zum ersten Mal ist in diesem Jahr Apostolos Chachoulis dabei. »Ich laufe immer in kurzen Hosen, die Strecke ist toll, es hat richtig Spaß gemacht«, meint der gebürtige Grieche, der in Metzingen lebt. Rolf Syring, der zusammen mit seiner Frau Veronika, Frank Böhnisch und Michèle Thon zum Orga-Team gehört, ist nach überstandener Knieoperation im Juni 2025 zumindest im Walking-Modus zum Florian unterwegs gewesen.

Kekse, Punsch und Glühwein

Was macht aber den Reiz aus, sich am Neujahrsmorgen laufend hoch auf den Weg zum Hausberg zu machen? Veronika Syring und Michèle Thon sind sich einig: »Es gibt doch nichts Schöneres, als sich mit Freunden zum liebsten Freizeitsport zu treffen, gemeinsam die Natur zu erleben, Spaß zu haben und die tolle Aussicht vom Florian aus zu genießen. Dabei ist es ja völlig egal, in welchem Tempo jeder unterwegs ist«, so die zwei Frauen.

Dass der Neujahrslauf zunehmend an Popularität gewinnt, ist an den Teilnehmerzahlen abzulesen. »Wir schaffen sicherlich auch noch die hundert Teilnehmer«, ist sich Veronika Syring sicher. Inzwischen kämen ja sogar Läuferinnen und Läufer aus Reutlingen, um am 1. Januar mitzulaufen.

Zur Tradition gehört auch, dass hinterher die heimischen weihnachtlichen Restbestände vernichtet werden: Da gibt es Gutsle, Punsch, Glühwein oder Tee zum lockeren Plausch nach der Runde. Und mit Gedanken sind einige schon beim nächsten 1. Januar. Dann nämlich feiern die Metzinger Marathonis ihren 20. Neujahrslauf. (GEA)