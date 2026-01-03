Autofahrerin mit mehr als zwei Promille in Metzingen aus dem Verkehr gezogen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Deutlich alkoholisiert war eine 58-jährige Autofahrerin, welche die Polizei am späten Freitagabend auf der Metzinger Bachstraße aus dem Verkehr gezogen hat. Gegen 23 Uhr stoppten Polizeibeamte einen blauen Opel Vivaro, welcher zuvor bereits im Bereich des Hallenbades aufgefallen war.

Auch Cannabis konsumiert

Bei der anschließenden Fahrzeug- und Personenkontrolle schlug den Polizeibeamten aus dem Fahrgastraum starker Alkoholgeruch entgegen. Eine entsprechende Überprüfung ergab bei der Fahrerin einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Im Verlauf der weiteren Überprüfungen wurde festgestellt, dass die 58-Jährige vor Fahrtantritt neben Alkohol auch Cannabis konsumiert hatte.

Kein gültiger Führerschein

Weiter konnte noch an der Kontrollörtlichkeit ermittelt werden, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der ihrer Aussage nach angeblich gültige italienische Führerschein besitzt nachweislich keine Gültigkeit mehr. Die Frau sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen und musste den Nachhauseweg zu Fuß antreten. (pol)