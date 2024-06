Vieles bleibt beim Alten in Nehren

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. In Nehren ist die Freiwillige Wählervereinigung Nehren die Wahlgewinnerin. 30,2 Prozent der Nehrener Wähler haben sich für sie entschieden. Folglich gibt es vier Sitze im Rat. Der Diplom-Agraringenieur Gerd Klett ist mit 2.216 Stimmen mit Abstand, wie auch bei der Wahl 2019, der Stimmenkönig, nicht nur in seiner Liste sondern im gesamten Gemeinderat. »Wir freuen uns über das gute Ergebnis und wollen so weitermachen wie bisher. Natürlich auch in guter Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen«, sagt Klett. Seine Mitstreiter sind Thomas Schelling, Christoph Beck und neu dabei, die Geschäftsführerin Stephanie Keller. Hartmut Rinn ist nicht mehr vertreten.

CDU: Reine Männergruppe

Auch die CDU wird mit vier Sitzen im neuen Gemeinderat die Nehrener Lokalpolitik mitgestalten. Dieses Mal mit einer reinen Männergruppe: Stefan Kuhn, Karl-Heinz Nill, Andreas Neuscheler. Dagmar Saur verlässt das Gremium, der Maler- und Lackierermeister Thomas Nill zieht ein. Die SPD ist mit Tanja Schmidt (2.078 Stimmen und somit die Rätin mit den zweitmeisten Stimmen), Karl-Bernd Stocker und der Gastronomin Stanislava Eisele vertreten, die neu in den Rat einzieht. Martin Wener hatte sich nicht mehr zur Wahl aufstellen lassen. Für die Alternative Liste Nehren bleibt alles beim Alten. Sonja Dietsche, Gudrun Märkle und Jürgen Lauhoff behalten ihre Sitze.

Gesamtergebnis (vorläufig): Wahlberechtigte 3.535, Wähler 2.344 (66,3 Prozent), FWV 9.188 Stimmen (30,2 Prozent), Bürgerliche und CDU 8.441 Stimmen (27,8 Prozent), SPD 6.837 Stimmen (22,5), Alternative Liste Nehren 5.592 Stimmen (18,4), ALSOB 358 Stimmen (1,2).

FWV: Gerd Klett 2.216 Stimmen, Thomas Schelling 1.685, Christoph Beck 938 , Stephanie Keller (neu) 812.

Bürgerliche und CDU: Stefan Kuhn 1.778 Stimmen, Karl-Heinz Nill 1.510, Andreas Neuscheler 1.272, Thomas Nill (neu) 1.066.

SPD: Tanja Schmidt 2.078 Stimmen, Karl-Bernd Stocker 1.103, Stanislava Eisele (neu) 1.055.

Alternative Liste Nehren: Sonja Dietsche 1.259 Stimmen, Gudrun Märkle 758, Jürgen Lauhoff 604. (GEA)