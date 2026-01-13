Berufliche Schulen im Landkreis Tübingen laden zum Infoabend ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die vier beruflichen Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Tübingen verfügen über ein vielseitiges und qualifiziertes berufliches Bildungsangebot. Weniger bekannt ist, dass dort auch sämtliche Schulabschlüsse erworben werden können, wie sie auch an allgemeinbildenden Schulen möglich sind.

Alle vier Schulen laden am Donnerstag, 15. Januar, zum vierten Mal unter dem Motto »Ich mach’ weiter!« dazu ein, sich speziell über Möglichkeiten rund um Abitur und Fachhochschulreife sowie auch zur Erreichung der Mittleren Reife zu informieren. Angesprochen sind insbesondere Schülerinnen und Schüler, die sich für eine weitere »Bildungskarriere« nach dem Hauptschulabschluss oder der Mittleren Reife oder auch für eine Ausbildung interessieren. Auch Eltern sind willkommen.

Die Veranstaltung ist einmal um 18 Uhr und einmal um 19 Uhr in der Aula der Mathilde-Weber-Schule in Tübingen (Primus-Truber-Straße 39). Nach einer Begrüßung durch den Schulträger, Landrat Dr. Hendrik Bednarz, informieren Schulleiter und Fachlehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines »Marktes der Möglichkeiten« über Wege und Angebote der vier Schulen. Neben einem allgemeinen Überblick besteht Gelegenheit für persönliche Gespräche und Beratung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Unabhängig hiervon veranstalten die Schulen ab Februar ihre traditionellen Infonachmittage, an denen sie über ihre konkreten Angebote anschaulich und ausführlich informieren. Zu den beruflichen Schulen im Kreis Tübingen zählen die Gewerbliche Schule Tübingen, die Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen und die Mathilde-Weber-Schule Tübingen sowie die Berufliche Schule Rottenburg.

Das Angebot aller vier Schulen reicht von dualen Berufsausbildungen über den Hauptschulabschluss, den mittleren Bildungsabschluss, das Berufskolleg mit Fachhochschulreife und der Assistentenausbildung bis hin zum Abitur an den verschiedenen Beruflichen Gymnasien und der Wirtschaftsoberschule. Die allgemeine Hochschulreife an den beruflichen Schulen geht mit verschiedenen Schwerpunkten von Wirtschaft über Pädagogik, Labor und Technik bis hin zu verschiedenen Fremdsprachen oder auch Kunst und Musik einher. Mögliche Schwerpunkte für die Erreichung der Fachhochschulreife sind Wirtschaft, Pflege, Technik oder Sozialpädagogik. Wer die Mittlere Reife anstrebt, kann diese ebenfalls – das Angebot reicht von Wirtschaft über Hauswirtschaft, Pflege, Elektronik oder Kfz.

Nicht zuletzt bieten die beruflichen Schulen ein Ausbildungsangebot in den genannten Bereichen und darüber hinaus. Unter dem Motto »Mehr als Schule« legen alle vier Schulen großen Wert auf unterstützende Angebote wie Schulsozialarbeit oder Berufsberatung. (eg)

www.ichmachweiter.schule