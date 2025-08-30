Mehr Azubis im regionalen Handwerk

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Handwerkskammer Reutlingen verzeichnet auch in diesem Jahr ein Plus an neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der eingetragenen Lehrverträge zum Ausbildungsbeginn am 1. September um 1,6 Prozent gestiegen, teilt die Handwerkskammer mit. »Im vergangenen Jahr konnten wir mit den Lehrverträgen um stolze 4,2 Prozent zulegen. In diesem Jahr gehen wir zwar mit einem leichten Plus von 27 Ausbildungsplätzen ins neue Ausbildungsjahr, aber es ist erneut ein Plus«, freut sich Christiane Nowottny, Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Reutlingen.

»Nach wie vor bleibt eine Ausbildung im Handwerk in der Region attraktiv, sie bietet sehr gute Perspektiven für junge Berufseinsteigerinnen und -einsteiger.« Im Gebiet der Handwerkskammer Reutlingen wurden zum Start des beginnenden Ausbildungsjahres 1.754 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen. Im Jahr 2024 waren es 1.727 Neuverträge. Im Landkreis Reutlingen gibt es 550 neue Ausbildungsverhältnisse (Vorjahr: 567), im Landkreis Freudenstadt 256 (Vorjahr: 240), der Landkreis Sigmaringen verzeichnet 271 Ausbildungsverhältnisse (Vorjahr: 238), der Landkreis Tübingen 359 (Vorjahr: 347) und der Zollernalbkreis 318 neue Ausbildungsverträge (Vorjahr: 335).

Die Landkreise Freudenstadt, Sigmaringen und Tübingen konnten somit in diesem Jahr mit einem Zuwachs an Ausbildungsverträgen aufwarten, während der Landkreis Reutlingen und der Zollernalbkreis einen leichten Rückgang an Lehrlingen verzeichnen. »In den vergangenen Monaten wurde wieder intensiv an der Nachwuchswerbung im Kammergebiet gearbeitet. Informationsveranstaltungen, Schulkooperationen, Lehrstellenrallyes, Beratungsgespräche und Kampagnen – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Ausbildungsabteilung wurden und werden nicht müde, die Attraktivität der dualen Ausbildung im Handwerk hervorzuheben. Und wie es aussieht, sehr erfolgreich.«

Der Großteil der in diesem Jahr ins Handwerk strebenden Jugendlichen verfügt über die Mittlere Reife (715), gefolgt von Hauptschülern (574), Abiturienten (220) sowie jungen Menschen mit Fachhochschulreife (113). Ohne Schulabschluss beginnen in diesem Jahr 132 Jugendliche eine Lehre. Im vergangenen Jahr waren es nur 68 Jugendliche. »Das zeigt, dass Betriebe auch diesen jungen Menschen verstärkt die Chance auf eine Ausbildung im Handwerk geben. Sie wirken dem Fachkräftemangel entgegen und geben praktischen Fähigkeiten, Lernbereitschaft und Zuverlässigkeit den Vorrang gegenüber einem Schulabschluss. So fördern sie Chancengleichheit und berufliche Perspektiven«, sagt Christiane Nowottny. 428 der 1.754 neuen Lehrverträge wurden von Jugendlichen ohne deutsche Staatsangehörigkeit abgeschlossen. Damit hat sich die Zahl des Vorjahres weit mehr als verdoppelt. (GEA)

