Zwei Jugendliche in Reutlingen sexuell belästigt und verletzt - Polizei sucht Zeugen

REUTLINGEN. Zwei Jugendliche sind am Donnerstag in Reutlingen sexuell belästigt und verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Kurz nach 17 Uhr hielt sich eine 17-Jährige vor einem Gebäude in der Hermann-Ehlers-Straße auf, als sie von einem Unbekannten verbal belästigt, unsittlich angefasst und zu Boden gestoßen wurde. Anschließend trat der Kriminelle auf die 17-Jährige ein. Diese wurde dabei so schwer verletzt, dass sie nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste.

Der Täter, der nach derzeitigem Kenntnisstand auch das Mobiltelefon der Jugendlichen geraubt hatte, flüchtete anschließend mit einem wohl dunkelgrünen E-Bike in Richtung Kreuzeiche-Stadion. Er ist circa 180 bis 185 Zentimeter groß, ungefähr 20 Jahre alt und von sportlicher Statur. Er hat längere, nach oben stehende Haare, ähnlich eines Irokesenschnitts, und war mit einem grün-grauen T-Shirt sowie einer kurzen Hose bekleidet.

Polizei untersucht Zusammenhang zwischen den beiden Taten

Gegen 18.30 Uhr wurde eine 16-Jährige in der Eisenbahnstraße in Betzingen von einem Unbekannten angegangen. Der Täter, der zunächst mit einem Fahrrad unterwegs gewesen war und dann angehalten hatte, ergriff die Jugendliche unsittlich und versetzte ihr einen Schlag, worauf die 16-Jährige zu Boden stürzte. Ein Rettungswagen für die Versorgung ihrer erlittenen Verletzungen musste nicht angefordert werden. Der Kriminelle war beim Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzungen mit seinem älteren, grau-schwarzen Fahrrad bereits in Richtung Industriegebiet West geflüchtet. Der Gesuchte ist circa 20 Jahre alt, ungefähr 160 bis 170 Zentimeter groß und schlank. Er hat kurze braune Haare und war mit einem grauen T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet.

Zeugen, die eine der beiden Taten beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 071219423333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten sowie mit einem Fall vom 11. Juli besteht, ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (pol)