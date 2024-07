Zeugen gesucht: Frau in Reutlingen sexuell belästigt und geschlagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einer Tat, die sich am Donnerstagnachmittag in der Hermann-Hesse-Straße zugetragen hat. Gegen 15.30 Uhr hielt sich laut Polizei eine 18-Jährige im Bereich der Bushaltestelle Kreuzeiche auf, als ein Mann auf einem Fahrrad an ihr vorbeifuhr und sie anschließend wiederholt zu Fuß passierte. In der Folge ergriff der Unbekannte die junge Frau unsittlich und versetzte ihr einen Schlag, ehe er zu seinem Fahrrad rannte und flüchtete.

Verletzt wurde die Heranwachsende nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der Täter ist circa 30 Jahre alt, ungefähr 175 Zentimeter groß und schlank. Er hat kurze, hellbraune Haare und war mit Cargo-Shorts und einem grauen T-Shirt bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (pol)