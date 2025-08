Weitere Brände in Reutlinger Innenstadt: Fotowand an Kirche und Karton angezündet

Die brennende Fotowand an der Nikolaikirche in Reutlingen wurde mithilfe von Anwohnern gelöscht.

REUTLINGEN. Zu einem Kleinbrand am Reutlinger Nikolaiplatz sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend ausgerückt. Ein Passant hatte gegen 22.30 Uhr an der Nikolaikirche eine brennende Fotowand mitgeteilt, die mithilfe von Anwohnern sofort gelöscht worden war. Das teilte die Polizei mit. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 100 Euro. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung zeigte ein Bürger einen weiteren Brand im Bereich der Rukulenstraße an. Dort war Papier in einem Karton mutmaßlich entzündet und nur durch ein rasches Eingreifen an der Ausbreitung gehindert worden.

Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler gehen in beiden Fällen von Brandstiftung aus, sagte ein Polizei-Sprecher auf GEA-Anfrage. Man prüfen einen Zusammenhang der Brände, die in den vergangenen Tagen im innerstädtischen Bereich für Aufsehen gesorgt haben. Am Sonntag, 20. Juli, wurden ein Sonnenschirm einer Bäckerei, eine Sitzkonstruktion in der Federnseestraße, mehrere angebrannte Paletten in der Unteren Gerberstraße sowie ein Müllcontainer in der Metzgerstraße angezündet. Drei Tage später brannten Kartonagen und ein Papiercontainer. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren, um den oder die Täter zu fassen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (pol/GEA)