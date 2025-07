Brandserie in Reutlingen: So will die Polizei auf die Spur des Feuerteufels kommen

Unter anderem dieser Müllcontainer in der Reutlinger Schreinerstraße wurde angezündet. Die Hauswand wurde in Mitleidenschaft gezogen.

REUTLINGEN. Sechsmal haben der oder die unbekannten Täter in der Reutlinger Innenstadt innerhalb kurzer Zeit Brände gelegt. Zuerst in der Nacht zum Sonntag und dann noch einmal am Mittwoch. Müllcontainer, Sonnenschirme, Sitzgelegenheiten, Papierstapel und Holzpaletten waren angezündet worden. In einzelnen Fällen löschten Passanten oder Anwohner die Brände, mehrfach musste aber auch die Feuerwehr löschen. Wie genau die Objekte in Brand gesetzt wurden, ist laut Polizei noch unklar. In den Nächten zu Donnerstag und Freitag passierte nichts mehr. Die Polizei geht von Zusammenhängen aus und ermittelt auf Hochtouren, um den oder die Täter zu fassen.

Im Gespräch mit dem GEA erklärte eine Polizeisprecherin, dass es erkennbar ein Muster bei den Taten gebe. Auch der Direktor des Instituts für Kriminologie der Universität Tübingen, Professor Jörg Kinzig sieht es so: »Hier nach einem Muster zu schauen und einen Täter zu vermuten, liegt nahe. Darauf deuten der enge zeitliche Zusammenhang, die Tatörtlichkeiten, die allesamt in der Reutlinger Innenstadt liegen, aber auch die in Brand gesetzten Tatobjekte hin.«

Während also das Muster recht deutlich zu erkennen ist, bleibt der Tübinger Kriminologe beim Täterprofil vorsichtig: »Ganz grundsätzlich gilt auch für Brandstiftungen wie für viele andere schwere Straftaten, dass junge Männer in diesem Bereich stärker belastet sind.«

Weiterhin versucht die Polizei, eine heiße Spur zum Täter zu finden. Ergänzend zur Spurenauswertung und der kriminalistischen Ermittlungsarbeit hat sie um Zeugenhinweise gebeten. Polizeisprecherin Ramona Döttling: »Wir nehmen alle Hinweise, die zur Aufklärung führen, selbstverständlich vertraulich entgegen. Uns interessieren zudem Anwohner, die in der Nähe der Tatorte oder an ihren Wohnhäusern Videokameras installiert haben. Mithilfe solcher Überwachungskameras könnten Hinweise zu den Taten aufgezeichnet, oder der oder die Täter selbst zu sehen sein.« Auch wenn jetzt verdächtige Beobachtungen gemacht würden, könnten die der Polizei weiterhelfen. »Sollte tatsächlich jemand mit einem Feuerzeug dort entlang schleichen, sollte das der Polizei gemeldet werden«, konstruierte Döttling ein Beispiel.

Dieser Aufruf der Polizei richtet sich also zielgerichtet an alle Anwohner in der Katharinenstraße, der Federnseestraße, der Unteren Gerberstraße, der Metzgerstraße, der Schreinerstraße sowie der Bollwerk- und der Hirschstraße. Überall dort hatte es gebrannt.

Parallel wird die Polizei ihre Präsenz im betroffenen Gebiet deutlich erhöhen. Aus der Pressestelle des Polizeipräsidiums Reutlingen hieß es: »Das werden auf jeden Fall Polizeistreifen sein, zu Fuß und in Dienstfahrzeugen. Wir werden aber auch anders vor Ort sein, ohne dass wir erkennbar sind - in Zivilkleidung beispielsweise.« Dadurch solle nicht nur die Sicherheit für die Anwohner in der Reutlinger Altstadt spürbar erhöht werden, sondern auch nach verdächtigen Personen Ausschau gehalten werden. Generell gelte es in der Reutlinger Innenstadt die Augen offenzuhalten. (GEA)