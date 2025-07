Mehrere Brände in der Reutlinger Innenstadt: Verdacht auf Brandstiftung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Sonntagmorgen sind Feuerwehr und Polizei innerhalb kürzester Zeit zu vier Bränden in der Innenstadt von Reutlingen ausgerückt. Zwischen 8.10 Uhr und 8.25 Uhr waren die Beamten zunächst zu einem brennenden Sonnenschirm vor einer Bäckerei in der Katharinenstraße gerufen worden, berichtet die Polizei. Der Schirm konnte von Passanten und einer Streifenwagenbesatzung rasch gelöscht werden.

Nur wenige Minuten später rückten die Einsatzkräfte in die Federnseestraße aus. Dort stand eine Sitzkonstruktion in Vollbrand, die von der Feuerwehr abgelöscht wurde. Kurz darauf wurden in der Untere Gerberstraße mehrere angebrannte Paletten mit Büchern festgestellt, die ebenfalls bereits durch Passanten gelöscht wurden.

Polizei sucht Zeugen

Gegen 8.20 Uhr fuhren die Einsatzkräfte in die Metzgerstraße. An der Ecke mit der Schreinerstraße musste ein brennender Müllcontainer, der an der Fassade eines Wohngebäudes stand, von der Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurde die Hauswand in Mitleidenschaft gezogen.

Der entstandene Gesamtschaden durch die Brände wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und rund 25 Feuerwehrleuten im Einsatz. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen und geht von einem Zusammenhang der Brände aus. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 071219423333 zu melden. (pol)