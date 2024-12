Technischer Defekt hat Großbrand in historischem Metzingen Gasthof ausgelöst

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein technischer Defekt an der elektrischen Einrichtung dürfte die Ursache für den Brand eines als Gaststätte und Wohnhaus genutzten historischen Doppelhauses in der Metzinger Innenstadt am 24. November, gewesen sein. Das berichtet die Polizei am Dienstagnachmittag. An jenem Sonntag war gegen 15.20 Uhr in der Pfleghofstraße aus zunächst noch ungeklärter Ursache zum Brand in einem der Gebäudeteile gekommen, der in der Folge schnell auf den anderen Gebäudeteil übergegriffen hat. Mehrere Bewohner sowie mehrere Mitarbeiter und Gäste der im rechten Gebäudeteil befindlichen Gaststätte »Michio« konnten das brennende Haus unverletzt verlassen.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten rund 22 Stunden. Das ausgebrannte, denkmalgeschützte Haus ist danach teilweise abgerissen worden. Der Stadtarchivar Rolf Bidlingmaier sprach von einem schwerwiegenden kulturhistorischen Verlust der traditionsreichen Weinstube »Zum Rad«, die vor 1750 erbaut worden ist. Bei dem Brand wurde das Gebäude so schwer beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist. Es entstand ein Schaden in niedriger Millionenhöhe. Nach dem verheerenden Brand war die Spendenbereitschaft für die Betroffenen groß.

Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese Ermittlungen, zu denen auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde, ergaben keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Vielmehr dürfte ein Defekt an der Hauselektrik in dem historischen Gebäude zu dem verheerenden Feuer geführt haben. (pol/GEA)