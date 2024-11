Der Brand in der Metzinger Innenstadt hat mehr als 22 Stunden gedauert. Erst Montag um 13 Uhr hatten die Wehrleute den Brand komplett gelöscht. Das ausgebrannte denkmalgeschützte Haus in der Pfleghofstraße ist mittlerweile teilweise abgerissen worden. Der Stadtarchivar spricht von einem schwerwiegenden kulturhistorischen Verlust.

Der Brand ist nach mehr als 22 Stunden gelöscht, das Haus in der Metzinger Innenstadt aber schwer beschädigt. Foto: Malte Klein Der Brand ist nach mehr als 22 Stunden gelöscht, das Haus in der Metzinger Innenstadt aber schwer beschädigt. Foto: Malte Klein

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.