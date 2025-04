Polizei fahndet jetzt mit Phantombild nach Entführer von Tübingen

Auf diesem Parkplatz in Tübingen soll der Gesuchte die Frau entführt haben. Er stieg laut Polizei in ihr Auto und bedrohte sie mit einem Messer und schlug sie.

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN/REUTLINGEN. Nach der Entführung einer 68 Jahre alten Frau am Ostersamstag, 19. April, von einem Supermarktparklatz im Schleifmühleweg ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen mit Hochdruck an der Aufklärung des Verbrechens. Zwischenzeitlich konnte ein Phantombild des Tatverdächtigen erstellt werden.

Wie bereits berichtet, saß die 68-Jährige gegen 12.40 Uhr in ihrem am Rand des Parkplatzes gegenüber dem Markteingang abgestellten Audi A6 Avant mit Tübinger Zulassung in Schwarz, als der Unbekannte auf der Beifahrerseite zustieg, die Frau mit einem Messer bedrohte und schlug.

Anschließend fesselte der Tatverdächtige die Geschädigte und drückte sie auf die Rückbank ihres Wagens, mit dem er bis zu einer Örtlichkeit ohne häusliche Bebauung fuhr. Dort brachte er die 68-Jährige in den Kofferraum des Autos und setzte die Fahrt fort.

Gegen 14 Uhr gelang es der verletzten Frau, die Fesselung zu lösen und den Kofferraum ihres zwischenzeitlich in der Nähe eines Geldinstituts in der Heinlenstraße abgestellten Audi von innen zu öffnen. Zeugen, die auf die 68-Jährige aufmerksam geworden waren, verständigten Polizei und Rettungsdienst, der sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus brachte.

Täter sprach akzentfrei Deutsch

Der Täter hatte bereits zuvor mit mehreren Bankkarten der Geschädigten die Flucht ergriffen.

Von ihm liegt folgende Personenbeschreibung vor: Der Täter ist mittleren Alters, circa 175 bis 180 Zentimeter groß und von normaler, unauffälliger Statur. Er hat kurze gräuliche, eventuell gelockte Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Jacke mit Reißverschluss, eine Jeanshose und eine dunkle Wollmütze. Zudem führte er einen hellgrauen Rucksack und mehrere Einkaufstaschen mit Aufschrift bei sich. (pol)