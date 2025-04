Frau in Tübingen mit eigenem Auto entführt - Täter weiter gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die 68-Jährige, die in Tübingen von einem Unbekannten in ihrem Wagen entführt und bestohlen wurde, hat das Krankenhaus wieder verlassen. Die Suche nach dem mutmaßlichen Täter und möglichen Zeugen läuft weiter, wie die Polizei mitteilte. Er soll am Samstag auf einem Parkplatz zu der Frau in das Auto gestiegen sein und sie mit einem Messer bedroht haben.

Laut der Polizei wehrte sich die 68-Jährige und wurde daraufhin auf der Rückbank mit Klebeband gefesselt. Der Mann soll mit dem Wagen an einen unbekannten Ort fernab jeglicher Häuser gefahren sein und sie in den Kofferraum gesperrt haben. Danach fuhr er zu einem Geldinstitut und ließ den Wagen zurück. Die 68-Jährige befreite sich selbst aus dem Kofferraum.

Wie ihr das gelang, ist derzeit noch unklar. Sie wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann flüchtete unerkannt mit mehreren gestohlenen Bankkarten. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall. Welche Angaben die Frau zu ihrer Entführung machte, ist nicht bekannt. Weitere Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter gibt es bisher nicht. Mögliche Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 07071-9721400 bei der Polizei melden und mit Hinweisen bei der Ergreifung des Täters helfen. (dpa/GEA)