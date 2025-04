Zeugen gesucht: Frau in eigenem Auto auf Tübinger Supermarkt-Parkplatz entführt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach einem Raubdelikt am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Schleifmühleweg in Tübingen fahndet das Kriminalkommissariat Tübingen nach einem unbekannten Mann. Eine 68-jährige Frau tätigte ihre Einkäufe und verstaute diese gegen 12.40 Uhr in ihrem schwarzen Pkw Audi 6 Avant, der im äußeren Randbereich des Parkplatzes, gegenüber dem Markteingang, abgestellt war, berichtet die Polizei. Nachdem die Frau eingestiegen war, drang nach derzeitigem Ermittlungsstand ein unbekannter Mann zur Beifahrertüre in den Audi A 6 ein und bedrohte die Frau mit einem Messer.

Aufgrund der Gegenwehr der Geschädigten wurde sie mittels Klebeband gefesselt und nachfolgend auf die Rückbank gedrückt. Der Täter gelangte auf den Fahrersitz und fuhr an einen derzeit noch nicht bekannten Ort fernab jeglicher Häuser. Dort, eventuell auf einem Feldweg, verbrachte er die 68-Jährige in den Kofferraum ihres schwarzen Audi A 6 Avant und setzte die Fahrt fort.

Selbst aus Kofferraum befreit

Gegen 14 Uhr gelang es der verletzten Frau, sich aus ihrem zwischenzeitlich in der Heinlenstraße vor einem Geldinstitut geparkten und vom Täter verlassenen Audi zu befreien. Hinzugekommene Zeugen verständigten Polizei und Rettungsdienst, wonach sie in ein Klinikum gebracht wurde. Nach derzeitigem Stand wurden mehrere Bankkarten geraubt.

Der Tatverdächtige konnte unerkannt flüchten, von ihm liegt nachfolgende Beschreibung vor: Männlich, etwa 45 bis 50 Jahre alt, sprach akzentfrei Deutsch, normale unauffällige Statur, etwa 175 bis 180 cm groß, kurze gräuliche, eventuell gelockte Haare, trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Wollmütze, eine dunkelblaue Jacke mit Reißverschluss und Jeanshose. Ferner hatte der Täter einen hellgrauen Rucksack mit Aufschrift bei sich. Die Kriminalpolizei Tübingen sucht unter der Telefonnummer 070719721400 Zeugen, die Beobachtungen und Wahrnehmungen auf dem Parkplatz im Schleifmühleweg oder im Umfeld der Bank in der Heinlenstraße gemacht haben oder denen der schwarze Audi A 6 mit Tübinger Kennzeichen im Straßenverkehr aufgefallen ist. (pol)