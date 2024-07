Brand in Metzingen: Haus ist einsturzgefährdet

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Im Metzinger Ortsteil Neuhausen an der Lange Straße ist am späten Montagabend, gegen 22 Uhr, ein mehrstöckiges Wohnhaus vollständig ausgebrannt. Gegen 22 Uhr meldeten mehrere Anrufer über Notruf Flammen aus dem Dach des Gebäudes, berichtet die Polizei. Das Haus war wegen Renovierungsarbeiten derzeit unbewohnt, verletzt wurde niemand. Die Bewohner der beiden angrenzenden Häuser mussten diese verlassen. Aus Sicherheitsgründen hat der Strombetreiber beide Häuser vom Stromnetz genommen. Mittlerweile konnten die Bewohner aber wieder zurückkehren.

Das Haus steht in der historischen Ortsmitte von Metzingen. Foto: pr Das Haus steht in der historischen Ortsmitte von Metzingen. Foto: pr

Um 22.01 Uhr ist die Feuerwehr Metzingen alarmiert worden. Um 22.04 Uhr war bereits das erste Fahrzeug vor Ort und konnte mit dem Löschen beginnen. Der Alarm erreichte die Einsatzkräfte, als diese gerade auf dem Rückweg von einer Übung unweit des Brands waren. »Das war großes Glück. So konnte eine Katastrophe verhindert werden. Die Gefahr war groß, dass das Feuer auf die angrenzenden Gebäude übertritt«, sagt Feuerwehrkommandant Hartmut Holder. Hätten die Kräfte auch nur fünf Minuten länger zum Einsatzort gebraucht, wäre das Feuer übergetreten, ist sich Holder sicher.

Gefahr durch alte Bausubstanz

Durch die alte Bausubstanz der Gebäude im Metzinger Ortsteil hätten sich die Flammen rasant ausgebreitet. Die Gebäude links und rechts sowie gegenüber des Brandhauses sind von der Hitze etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Hitzeentwicklung sei laut Holder so enorm gewesen, dass in der Erstphase nicht einmal Drehleitern eingesetzt werden konnten.

Die Brandwache der Polizei dauert noch an. Das ausgebrannte Wohnhaus ist aktuell einsturzgefährdet, die Lange Straße in diesem Bereich noch abgesperrt. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Ein Zaun grenzt das Brandgebäude von der Straße ab. Die Untersuchungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen. Brandstiftung schließt die Polizei derzeit aus. Darauf gebe es keinen Hinweis, heißt es von der Polizei.

Schaden liegt bei rund einer halben Million Euro

Vor Ort waren zwischenzeitlich 35 Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz mit 135 Kräften, der Rettungsdienst ist mit neun Fahrzeugen nach Neuhausen ausgerückt. Auch die Feuerwehren Reutlingen und Dettingen unterstützten bei den Löscharbeiten. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

In der Nacht waren auch Metzingens Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh und Landrat Ulrich Fiedler vor Ort. »Das Haus ist total abgebrannt, da ist leider nichts mehr zu retten. Man wird in den nächsten Tagen sehen, was man da an der Stelle jetzt tut«, sagte Haberstroh in der Nacht 7aktuell. (sapo)