Einsatz

Haus in Metzingen-Neuhausen wird von Feuer zerstört

Bei einem Brand in der Ortsmitte von Neuhausen ist ein unbewohntes Haus am Montagabend ein Raub der Flammen geworden. Trotz des schnellen Löscheinsatzes von 135 Feuerwehrleuten war das Gebäude nicht mehr zu retten. Verletzt wurde niemand. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Das Haus ist jetzt akut einsturzgefährdet.