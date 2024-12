29 Einbrüche in der Region: Polizei nimmt Bande fest

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH/MÖSSINGEN. Einen herausragenden Erfolg bei der Bekämpfung der Eigentumskriminalität verzeichnet eine auf die Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen in Tübingen mit der Festnahme einer fünfköpfigen mutmaßlichen Einbrecherbande am Freitagabend in Reutlingen-Ohmenhausen und Bad Urach.

Den fünf Männern im Alter zwischen 24 und 31 Jahren wird zur Last gelegt, sich zu einer Bande zusammengeschlossen zu haben, um sich insbesondere mit Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Ortsrandlage eine auf Dauer angelegte Einnahmequelle zu verschaffen. Alle fünf Tatverdächtigen befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Anstieg der Wohnungseinbrüche

Nach einem sprunghaften Anstieg der Wohnungseinbrüche, der seit September 2024 im Landkreis Reutlingen und den angrenzenden Landkreisen verzeichnet worden war, hatten sich unter anderem durch die akribische Spurensuche und -sicherung Hinweise auf mögliche Tatzusammenhänge ergeben. Zeit- und personalintensive Ermittlungen führten in der Folge konkret auf die Spur eines 28-Jährigen aus Bad Urach, der als Kopf der Bande gilt, sowie seinen mutmaßlichen Komplizen, denen er für die wiederholte und jeweils der Begehung von Straftaten Wohnungen und Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben soll.

Festnahme in Ohmenhausen

Nachdem sich Hinweise auf eine erneute Einreise der wie der 28-Jährige aus dem Kosovo stammenden Männer ergeben hatten, konnten diese im Zuge von Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz am Freitagabend in einem Pkw in Reutlingen-Ohmenhausen lokalisiert und vorläufig festgenommen werden. Im Auto wurden diverses Einbruchswerkzeug, mutmaßliches Diebesgut und gefälschte Personaldokumente aufgefunden. Bei den nachfolgenden, richterlich angeordneten Durchsuchungen der Wohnanschriften in Bad Urach wurde weiteres Einbruchswerkzeug sowie weiteres, mutmaßliches Diebesgut aus einem Einbruch in Ofterdingen Ende Oktober 2024 aufgefunden und beschlagnahmt. Der 28-jährige Kopf der Bande wurde in seiner Wohnung angetroffen und festgenommen.

Schaden von über 220.000 Euro

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte das Quintett für mindestens 29 Einbrüche in Einfamilienhäuser mit einem geschätzten Schaden von über 220.000 Euro in den Landkreisen Reutlingen, Esslingen, Tübingen, Zollernalb und Ludwigsburg verantwortlich sein, darunter auch für zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser in Kusterdingen am vergangenen und ein Einbruch in ein Wohnhaus in Mössingen, den die Verdächtigen vor ihrer Festnahme verübt haben dürften.

Die fünf kosovarischen Staatsangehörigen wurden am Samstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zu möglichen weiteren Straftaten der Bande dauern an. (pol)