Einbrecher waren im Wohngebiet Georgenberg unterwegs

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt derzeit gegen einen oder mehrere noch unbekannte Täter, die für zwei Einbrüche im Verlauf des Samstags im Reutlinger Wohngebiet Georgenberg verantwortlich sind. Gegen 21.30 Uhr stellte ein Hausbesitzer laut Polizei in der Vochezenholzstraße fest, dass im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 21.30 Uhr in sein Haus eingebrochen worden war.

Der Einbrecher hatte im Erdgeschoss ein Fenster aufgehebelt und war so ins Gebäude gelangt. Hier wurden zahlreiche Schränke und Kommoden vom Täter durchsucht. Die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Im beinahe identischen Zeitraum wurde zudem noch in ein weiteres Haus in der nahegelegenen Berggasse eingebrochen. Hier hebelte ein Unbekannter die Terrassentür auf und entwendete in der Folge aus dem Haus Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. In beiden Fällen erfolgte die Spurensicherung durch Spezialisten der Kriminalpolizei. (pol)