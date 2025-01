VHS Pfullingen: Französische Kultur erleben

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die Stadt Pfullingen blickt voraus auf ein besonderes Jubiläumsjahr: 40 Jahre Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Passy. Dieses Ereignis wird nicht nur gefeiert, sondern auch in den Fokus des Semesterprogramms der Volkshochschule Pfullingen gerückt.

Gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Wörner stellte Mert Akkeceli, Leiter der Volkshochschule Pfullingen, das Programm vor. »Wir starten in ein Jubiläumsjahr, das unsere besondere Verbindung zu Passy würdigt. Es freut mich sehr, dass unsere Volkshochschule diesen Schwerpunkt aufgreift und die Freundschaft zwischen unseren Städten erlebbar macht«, erklärte Bürgermeister Wörner.

Wurzeln reichen weit zurück

Die Wurzeln dieser besonderen Partnerschaft reichen weit zurück: Bereits in den 1950er-Jahren begann alles mit einer Brieffreundschaft zwischen zwei Mädchen, die bis heute Bestand hat. Diese persönliche Verbindung wurde später durch Schüler- und Kulturaustausche vertieft, insbesondere durch die Zusammenarbeit zwischen dem Friedrich-Schiller-Gymnasium (FSG) in Pfullingen und dem Collège de Varens sowie dem Lycée du Mont Blanc im französischen Passy.

Ein besonderes Highlight im Programm ist daher der Vortrag von Gisela Götz, die damals als junges Mädchen die Brieffreundschaft begann. »Frau Götz wird in einem persönlichen Referat über die Geschichte dieser Partnerschaft erzählen und ihre eigenen Erfahrungen teilen«, betonte Akkeceli. Neben Vorträgen bietet das Semesterprogramm der Volkshochschule zahlreiche Veranstaltungen, die die französische Sprache und Kultur erlebbar machen: von Sprachkursen bis hin zu einer kulinarischen Reise durch die Spezialitäten der Partnerstadt Passy.

Jahrzehnte langes Engagement

»Die Menschen, die diese Partnerschaft durch ihr Engagement in den vergangenen Jahrzehnten groß gemacht und getragen haben, verdienen höchsten Dank. Sie haben dazu beigetragen, dass diese Freundschaft nicht nur auf dem Papier besteht, sondern lebt«, so Bürgermeister Wörner. Doch die VHS Pfullingen hat neben dem Jubiläumsthema auch weitere Highlights im Angebot.

»Selbstverständlich kommen auch Kunst- und Bewegungskurse, Angebote für Kinder und Jugendliche sowie viele weitere Veranstaltungen nicht zu kurz«, sagte Akkeceli. Besonders hervorgehoben wird die Kooperation mit der Stadtbücherei und dem Integrationsmanagement zum Weltfrauentag am Samstag, 8. März. »An diesem Tag bieten wir gemeinsam Kurse an und am Abend gibt es eine Lesung in der Stadtbücherei Pfullingen«, sagte Akkeceli. Die VHS Pfullingen lädt alle Interessierten ein, Teil dieses besonderen Semesters zu werden. Die Anmeldung startet am Montag, 27. Januar, ab 9 Uhr und ist über die Homepage, telefonisch oder persönlich möglich. (eg)

www.vhs-pfullingen.de 07121 99230