BMW-Fahrer kracht betrunken in Metzingen gegen Haus und haut ab: Polizei fasst ihn

METZINGEN. Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, der Fahrerflucht sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt das Polizeirevier Metzingen seit Mittwochnachmittag gegen einen 44-Jährigen. Dem Mann wird zur Last gelegt, gegen 16.45 Uhr mit einem BMW in betrunkenem Zustand in der Kronenstraße einen Verkehrsunfall verursacht zu haben.

Deutlich über zwei Promille

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge kollidierte der 44-Jährige mit einem Gebäude und fuhr anschließend weiter. In der Wilhelmstraße konnte der Tatverdächtige von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den verursachten Schaden schätzt die Polizei insgesamt auf circa 5.000 Euro. Der 44-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (dpa)