Zu schnell zwischen Eningen und Glems unterwegs: Auto landet auf dem Dach

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN/GLEMS. Ein Schaden in Höhe von zirka 80.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der L380A entstanden. Das berichtet die Polizei. Ein 27-Jähriger war gegen 19.45 Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse auf der Landstraße von Eningen herkommend in Richtung Glems unterwegs. Nach einer Rechtskurve kam der Fahrer mit seinem Wagen vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Straßengraben prallte die C-Klasse gegen eine Dole. Dadurch wurde der Pkw ausgehebelt und rutschte zunächst auf der Beifahrerseite weiter. In der Folge überquerte der Mercedes die Straße und blieb letztendlich auf dem Dach liegen.

Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer im Alter von 24 und 28 Jahren konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien. Sie wurden vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Alle standen unter alkoholischer Beeinflussung. Ein Test ergab bei dem Fahrer einen vorläufigen Wert von über 0,7 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den ausländischen Unfallverursacher wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro erhoben. Der Mercedes musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallaufnahme ausgerückt. (pol)